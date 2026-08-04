روبيو: تقدم في محادثات النووي الإيراني ومفاوضات لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز

خبرني - قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس دونالد ترامب كان واضحًا بأن إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، مؤكدًا أن أي اتفاق محتمل مع طهران يجب أن يضمن تحقيق هذا الهدف.

وأضاف روبيو أن هناك تقدمًا أُحرز في المحادثات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، لكنه أوضح أن اتفاقًا نهائيًا لم يتم التوصل إليه بعد، معربًا عن أمله في الوصول إلى نتيجة قريبة.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن المحادثات الجارية لا تقتصر على الملف النووي، بل تشمل أيضًا قضية أمن الملاحة في مضيق هرمز، موضحًا أن هناك تركيزًا فوريًا على التوصل إلى تفاهمات تسمح بعبور مزيد من السفن بأمان عبر هذا الممر البحري الحيوي.

وقال روبيو إن مفاوضات عُمان وإيران بشأن ضمان حرية وأمان العبور الملاحي تجري بالتزامن مع الاستعداد لمحادثات أوسع وأكثر تفصيلًا حول البرنامج النووي الإيراني، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة منخرطة في هذه الجهود.

وأوضح أن النفط لا يزال يمر عبر مضيق هرمز في الوقت الحالي، ما يعني أن الممر مفتوح، لكن الهدف هو تعزيز أمن حركة السفن وتقليل المخاطر المرتبطة بالتوترات الإقليمية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل جهود دبلوماسية تهدف إلى خفض التصعيد بين واشنطن وطهران، حيث يمثل مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني أبرز ملفين في المفاوضات الجارية، وسط مساعٍ للتوصل إلى تفاهمات تمنع أزمة جديدة في المنطقة.