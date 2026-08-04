بعد موجة التكهنات حول الانفصال.. نهى نبيل تضع حدا للتأويلات

خبرني - أكدت نهى نبيل استمرار زواجها من إبراهيم الجمعان، منهية أشهرًا من الجدل برسالة مؤثرة نشرتها تزامنًا مع احتفاله بعيد ميلاده.

ووضعت الفاشينيستا الكويتية حدًا للشائعات التي أثيرت حول علاقتها بزوجها الدكتور إبراهيم الجمعان العلي، بعدما أكدت بشكل رسمي استمرار زواجهما، وذلك عبر منشور شاركته مع متابعيها تزامنًا مع احتفال الأسرة بعيد ميلاده.

ونشرت نهى عبر حسابها على "سناب شات" صورة من احتفال عائلي داخل أحد المطاعم، ظهر خلالها طبق يحمل عبارة "هل تتزوجينني؟"، في إشارة رومانسية من زوجها أعادت لفت الأنظار إلى طبيعة علاقتهما.

وأرفقت الصورة برسالة عبرت فيها عن تمسكها بزواجهما، مؤكدة أن إجابتها ما زالت كما كانت منذ سنوات، وأنها تحتفل ليس فقط بعيد ميلاده، بل أيضًا بقصة الحب التي جمعتهما واستمرت على مدار 18 عامًا.

وجاء هذا الظهور ليحسم التكهنات التي انتشرت خلال الأشهر الماضية، خاصة بعد تداول مقطع مصور ظهرت فيه أصوات نهى وزوجها أثناء مشاركة ابنتهما دانة في إعداد الطعام، وهو ما دفع متابعين آنذاك إلى ترجيح استمرار علاقتهما رغم الأنباء المتداولة.

وكانت نهى نبيل قد أثارت جدلًا واسعًا في أبريل 2026 عندما أعلنت عبر حسابها على "سناب شات" انفصالها عن زوجها بعد زواج استمر 17 عامًا، مؤكدة حينها أن القرار تم في إطار من الاحترام المتبادل، مع مطالبة الجميع باحترام خصوصية الأسرة.

إلا أنها عادت لاحقًا لتوضح أن حسابها تعرض للاختراق، الأمر الذي فتح الباب أمام تساؤلات عديدة بشأن حقيقة الانفصال، قبل أن تحسم الجدل نهائيًا برسالتها الأخيرة التي أكدت من خلالها استمرار حياتها الزوجية مع إبراهيم الجمعان العلي.