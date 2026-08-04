سامو زين يحسم جدل صور حفل الساحل الشمالي.. هل استخدم الذكاء الاصطناعي؟

خبرني - خرج الفنان السوري سامو زين عن صمته للرد على الجدل الذي صاحب الصورة المتداولة من حفله الأخير في الساحل الشمالي.

وأثارت صور حفل زين موجة واسعة من التعليقات بعد اتهامه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتكبير عدد الحضور.

وأوضح سامو زين، في تصريحات لصحف مصرية محلية، أن الجدل الذي صاحب الصورة تجاوز حجمه الطبيعي، قائلاً إن الأمر تحول إلى "معركة" على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفعه إلى نشر صورة ساخرة استخدم فيها الذكاء الاصطناعي بنفسه، في محاولة لإنهاء الجدل بأسلوب مرح.

وأشار إلى أنه تعمد في إحدى الصور إزالة جميع الحضور باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن الهدف كان السخرية من الاتهامات المتداولة، وليس محاولة إقناع الجمهور بأي صورة غير حقيقية، مضيفًا أن الأمر بدا له طريفًا، لذلك قرر التعامل معه بنفس الروح.

وأكد الفنان أن علاقته بجمهوره تقوم على الصراحة والشفافية، مشددًا على أنه لا يفضل إخفاء الأمور أو تجاهلها، بل يحرص على التفاعل مع متابعيه والرد على ما يثار حوله بشكل مباشر، سواء كان مخطئًا أو تعرض لسوء فهم.

وأضاف أن الجمهور أصبح أكثر وعيًا بطبيعة المحتوى المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما شجعه على تحويل الأزمة إلى موقف ساخر بدلًا من الدخول في جدل طويل، لافتًا إلى أنه اختار أيضًا إرفاق أغنية "بايظة" مع الصورة، في إشارة ساخرة إلى الضجة التي صاحبتها.

وكانت صورة من حفل سامو زين في الساحل الشمالي قد أثارت نقاشًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما شكك بعض المتابعين في حقيقة عدد الحضور، متهمين الفنان بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعديل الصورة، قبل أن يرد بنفسه بطريقة ساخرة، مؤكدًا أن ما نشره لاحقًا كان مجرد مزحة هدفها إنهاء الجدل.