نورا فتحي تحسم الجدل حول علاقتها بياسين بونو

خبرني - حسمت نورا فتحي الجدل بشأن علاقتها بياسين بونو، مؤكدة أن ما يجمعهما مجرد صداقة، لتنهي أشهرًا من الشائعات المتداولة.

ووضعت الفنانة المغربية حدًا للتكهنات التي أحاطت بحياتها الشخصية خلال الأشهر الماضية، بعدما تحدثت للمرة الأولى عن طبيعة علاقتها بحارس مرمى المنتخب المغربي ونادي الهلال السعودي ياسين بونو، نافية وجود أي ارتباط عاطفي بينهما.

وخلال ظهورها في برنامج "The Kris Fade Show" عبر إذاعة "Virgin Radio Dubai"، أكدت نورا أن بونو صديق مقرب وشخص مميز، مشيرة إلى أنها تعرفه منذ سنوات، فيما تجدد التواصل بينهما خلال الفترة الأخيرة دون أن يتجاوز إطار الصداقة.

وأثنت الفنانة على المسيرة الرياضية لحارس المنتخب المغربي، واصفة إياه بأنه من أفضل حراس المرمى في العالم، مؤكدة اعتزازها بما حققه مع منتخب بلاده، كما أوضحت أنها تابعت جميع مباريات المغرب خلال مشاركته في كأس العالم 2022 وكانت من أبرز الداعمين له.

وأضافت أن العلاقة بينهما تقوم على الاحترام المتبادل، مشيدة بأخلاق بونو وتواضعه، ومؤكدة أنه يركز بصورة كبيرة على تدريباته ومسيرته الرياضية أكثر من اهتمامه بالأضواء أو مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود بداية الشائعات إلى أواخر يوليو الماضي، بعدما انتشرت صور ومقاطع فيديو زُعم أنها جمعتهما مع عدد من الأصدقاء في مدينة الدار البيضاء، قبل أن تتداول صفحات على مواقع التواصل مزاعم عن قضاء عطلة مشتركة في المغرب.

كما ساهم ظهور نورا في مناسبات ضمت أفرادًا من عائلة بونو، إلى جانب تداول صور وصفها متابعون بأنها ذات طابع رومانسي، في تصاعد التكهنات حول وجود علاقة بينهما، قبل أن تنفي الفنانة تلك الأنباء بشكل قاطع وتؤكد أن ما يجمعهما لا يتجاوز حدود الصداقة.