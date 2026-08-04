أبل تزيل (تلغرام) مؤقتاً من متجر التطبيقات بعد واقعة خطيرة

خبرني - أزالت شركة "أبل" تطبيق المراسلة "تلغرام" لفترة وجيزة من متجر تطبيقاتها "آب ستور" بعد العثور على محتوى على المنصة ينتهك الحظر المفروض على المواد المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

وكان التطبيق غير متاح لبعض المستخدمين في الولايات المتحدة والهند وأستراليا وسنغافورة، ولكنه عاد للعمل بشكل كامل في وقت لاحق، بحسب وكالة "بلومبرغ".

وظهرت رسالة على صفحة "تلغرام" في متجر تطبيقات "أبل"، يوم الاثنين، تحمل عبارة "لا يمكن العثور على الصفحة التي تبحث عنها"، بحسب ما أفاد به مستخدمون.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان: "أزلنا تطبيق تلغرام مؤقتاً من متجر التطبيقات بعد أن كشفت مراجعتنا عن وجود محتوى ينتهك إرشاداتنا الصارمة التي تحظر المواد المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال".

وأضاف متحدث "أبل": "أعيد التطبيق لاحقاً إلى متجر الشركة بعد أن قام المطور بإزالة المحتوى وحظر المستخدم الذي نشره على الفور".

من جانبه، أفاد متحدث باسم شركة "تلغرام" بأنه يجري العمل على إعادة التطبيق، لكنه لم يستجب على الفور لطلب التعليق على بيان "أبل".

ووُجِّهت اتهامات في فرنسا عام 2024 إلى بافيل دوروف، الملياردير والشريك المؤسس لتطبيق "تلغرام"، بدعوى تواطئه في نشر صور جنسية لأطفال وارتكاب جرائم أخرى عبر منصته؛ وقد مُنِع في البداية من مغادرة البلاد، إلى أن رُفِع حظر السفر عنه في العام الماضي.

ووجهت روسيا إلى دوروف، الأسبوع الماضي، تهمة دعم الإرهاب، حيث اتهمته موسكو بالسماح لأجهزة الأمن الأوكرانية باستخدام تطبيق المراسلة الشهير.