الأمير علي: الأردن يتحمل أعباء ضريبية بسبب مشاركته في كأس العالم عبر فيفا

خبرني - انتقد الأمير علي بن الحسين، رئيس رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، طريقة تعامل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مع عدد من الملفات المتعلقة بالاتحادات الوطنية، مؤكداً أن المشكلة الأساسية تكمن في القيادة.

وقال الأمير علي في منشور له، إن هناك العديد من القضايا المرتبطة بـ"فيفا"، موضحاً أن بعض هذه الملفات برزت بشكل واضح من وجهة نظر الاتحاد الأردني، خاصة مع مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم للمرة الأولى.

وأشار إلى أن الأردن، رغم كونه دولة صغيرة ويمتلك اتحاد كرة قدم بميزانية محدودة، واجه تحديات كبيرة خلال مشاركته في البطولة، مبيناً أن أبرزها تمثل في صعوبات حصول بعض الجماهير الأردنية على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة رغم امتلاكهم تذاكر المباريات، إضافة إلى ارتفاع أسعار تلك التذاكر.

وأضاف أن الاتحاد الأردني يواجه كذلك أعباء مالية إضافية نتيجة فرض ضرائب من قبل الحكومة الأميركية عبر "فيفا" على المشاركة في البطولة، مؤكداً أن هذه الأموال كان يفترض أن توجه لدعم اللاعبين والجهازين الفني والإداري، لافتاً إلى أن هذه التكاليف لم تُفرض على المنتخبات التي خاضت مبارياتها وأقامت معسكراتها في كندا والمكسيك.

وأوضح الأمير علي أن الاتحاد الأردني لا يزال ينتظر منذ شهر كانون الأول الماضي المكافآت المالية المستحقة للمنتخب الوطني بعد وصوله إلى نهائي كأس العرب في قطر، وهي البطولة التي ينظمها "فيفا"، مشيراً إلى أن المستحقات لم تُصرف حتى الآن، في الوقت الذي يعلن فيه الاتحاد الدولي امتلاكه احتياطات مالية ضخمة.

وأكد أن "فيفا" رفض خلال الأشهر الماضية تقديم المساعدة للاتحاد الأردني في هذه القضايا وغيرها، مشيراً إلى أنه تلقى خلال كأس العالم رسالة شفهية مفادها أن تأييده لرئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو سيكون له دور في تسهيل حل تلك الملفات.

وشدد الأمير علي على أن الأردن يتمسك بالقيم الأخلاقية، قائلاً إن الاتحاد الأردني لم يؤيد إنفانتينو سابقاً ولن يفعل ذلك حالياً، معتبراً أن ربط المساعدة أو حل القضايا بالتأييد السياسي "يرقى إلى مستوى الابتزاز".

وأضاف: "نحن نرفض الخضوع لهذا الأسلوب"، مؤكداً استمرار الأردن في الدفاع عن مبادئه وقيمه.