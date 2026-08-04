وفاءً لذكراها.. مدرسة أردنية تكرّم والدة طالبة توفيت قبل خمسة أشهر

خبرني - كرّمت مدرسة إسكان الطبية الأساسية الثانوية للبنات في لواء القويسمة والدة الطالبة تالا هايل حسن سالم، التي انتقلت إلى رحمة الله قبل خمسة أشهر، وذلك خلال حفل توزيع الشهادات المدرسية.

وقدّمت مديرة المدرسة سناء الغرير شهادة شكر وتقدير لوالدة الطالبة، وفاءً لذكراها وتقديراً لما تركته من أثر طيب في نفوس زميلاتها ومعلماتها وكل من عرفها.

وقالت المدرسة في منشور لها إن تالا كانت مثالاً للطالبة الخلوقة والمجتهدة والملتزمة، مؤكدة أن ذكراها ما تزال حاضرة في أروقة المدرسة، وأن طقم صلاتها وسجادتها لا يزالان في المصلى ليكونا صدقة جارية لها، داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يجعلها من شهداء المرض

