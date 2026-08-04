أخطاء شائعة مع الراوتر.. لا تضعه في هذه الأماكن

خبرني - قد تعتقد أن بطء الإنترنت في منزلك سببه ضعف الشركة المزودة للخدمة، لكن في كثير من الأحيان يكون السبب هو مكان وضع جهاز توجيه الواي فاي (الراوتر). فاختيار موقع غير مناسب قد يقلل من قوة الإشارة ويؤثر في سرعة الاتصال وجودته.

من أكثر الأخطاء شيوعًا وضع الراوتر على الأرض، فهذا المكان لا يُعد مثاليًا، لأن جزءًا من الإشارة قد يتجه نحو الأرض بدلًا من الانتشار داخل المنزل. كما أن انخفاض مستوى الجهاز يجعله أكثر عرضة للحواجز مثل الأثاث والجدران؛ ما يقلل من مدى وصول الشبكة إلى الهواتف والأجهزة الأخرى.

لذلك يُفضل وضع الراوتر في مكان مرتفع، مثل رف أو طاولة، وفي موقع مفتوح بعيدًا عن العوائق. فمعظم أجهزة التوجيه المنزلية مصممة لنشر الإشارة بشكل أفقي، ما يجعل ارتفاع الجهاز عاملًا مهمًا لتحسين تغطية الواي فاي.



تجنب هذه الأماكن عند وضع الراوتر

هناك أماكن قد تتسبب في إضعاف الإشارة أكثر، ومنها وضع الراوتر بجانب الأجهزة الإلكترونية والمنزلية. فالأجهزة مثل أفران الميكروويف وبعض أجهزة البلوتوث قد تسبب تداخلًا مع إشارات الواي فاي؛ لأنها تعمل على نطاقات ترددية قريبة.

كما أن وضع الراوتر بجوار الثلاجة أو الأسطح المعدنية قد يعيق انتشار الإشارة؛ لأن المعادن تعمل على امتصاص أو عكس الموجات اللاسلكية؛ ما يؤدي إلى ضعف التغطية في بعض أجزاء المنزل.

ومن الأخطاء الأخرى وضع الراوتر داخل الخزائن أو الأماكن المغلقة، إذ تمنع الحواجز المحيطة به انتشار الإشارة بشكل جيد. كذلك لا يُنصح بوضعه في القبو أو الأماكن المنخفضة؛ لأن الجدران والمسافة قد تقللان من كفاءة الشبكة.

المكان المثالي للراوتر

للحصول على أفضل أداء، ضع الراوتر في مكان مركزي داخل المنزل، بعيدًا عن الأجهزة الإلكترونية والعوائق الكبيرة، ويفضل أن يكون مرتفعًا وفي منطقة مفتوحة. وإذا كنت تستخدم أكثر من جهاز توجيه، فمن الأفضل توزيعها بطريقة صحيحة أو الاعتماد على نظام شبكة واي فاي متداخلة (Mesh) لتحسين التغطية.