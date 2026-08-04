تحذير من رصد (الناسك البني) القاتل في عمّان

خبرني - حذّر خبير الأفاعي والعقارب أبو الحارث بني ياسين من رصد العنكبوت الناسك البني في إحدى مناطق العاصمة عمّان، مؤكداً أنه وثّق وجوده في منطقة عرجان، واصفاً إياه بأنه من العناكب الخطيرة.

وقال بني ياسين إن العنكبوت الناسك البني يفضل المناطق الدافئة والجافة، مثل الأبنية المهجورة، وأكوام الخشب، والمخازن، وينشط عادة خلال ساعات الليل.

وبحسب معلومات متداولة عن هذا النوع، فإن لدغته قد تتسبب في مضاعفات صحية خطيرة، تشمل تخثر الدم داخل الأوعية، أو فشل بعض الأعضاء، وقد تصل في حالات نادرة إلى الوفاة، خصوصاً لدى الأطفال.

وأشار إلى دراسة تناولت 460 حالة وفاة في الولايات المتحدة مرتبطة بلدغات سامة، وعزت 63 حالة وفاة منها إلى لدغات العنكبوت الناسك البني، فيما كانت غالبية الوفيات بين الأطفال دون سن السابعة