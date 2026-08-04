لماذا يحمرّ وجهك خجلًا؟.. سر يميّز البشر عن جميع الكائنات

خبرني - يُعد احمرار الوجه عند الشعور بالخجل أو الإحراج ظاهرة إنسانية فريدة، إذ يؤكد علماء أن البشر هم الكائنات الوحيدة التي تُظهر هذا التغير اللاإرادي في لون الوجه كاستجابة للمواقف الاجتماعية، وهو ما يجعله وسيلة صادقة للتعبير عن المشاعر.

وبحسب صحيفة "الغاردايان"، يحدث احمرار الوجه نتيجة تنشيط الجهاز العصبي الودي، المسؤول عن استجابة "الكر أو الفر"، حيث يُفرز الدماغ هرمون الأدرينالين الذي يؤدي إلى توسع الأوعية الدموية في الوجه وزيادة تدفق الدم، فتظهر البشرة أكثر احمرارًا أو دفئًا، باختلاف لون الجلد.

وترى البروفيسورة صوفي سكوت، أن احمرار الوجه إشارة لا يمكن تزييفها، وهو ما يعزز الثقة بين الأشخاص؛ لأنه قد يعكس الاعتراف بالخطأ أو الشعور الحقيقي بالندم، ما يسهم في تهدئة التوترات الاجتماعية وتعزيز التعاون بين الأفراد.

ويشير الباحثون إلى أن هذه الاستجابة تطورت عبر التاريخ كوسيلة لتجنب النزاعات داخل المجموعات البشرية، إذ كانت تُظهر الخضوع أو الاعتذار دون الحاجة إلى مواجهة مباشرة، وهو ما ساعد على تقوية الروابط الاجتماعية.

ورغم أن كثيرين يشعرون بالانزعاج من احمرار وجوههم، فإن الدراسات تشير إلى أن معظم الناس يبالغون في تقدير مدى ملاحظة الآخرين لهذه الظاهرة، بينما يكون تركيز المحيطين منصبًّا على الحديث أو التفاعل أكثر من ملاحظة تغير لون الوجه.

وللتعامل مع القلق المرتبط باحمرار الوجه، ينصح المختصون بالعلاج السلوكي المعرفي أو تدريب تحويل الانتباه إلى المحيط الخارجي، إذ يساعدان على تقليل القلق الذي قد يزيد من تكرار الاحمرار.

ويؤكد الباحثون أن احمرار الوجه قد يؤدي أيضًا دورًا فسيولوجيًّا في تخفيف التوتر والانفعالات السلبية، ما يجعله استجابة طبيعية تحمل فوائد نفسية واجتماعية، وليس مجرد علامة على الخجل.