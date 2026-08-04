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تفاصيل الحالة الصحية للطفلين مكسيم وسالي بعد حادث الدهس في عمّان

  • 04 أغسطس 2026
  • 16:35
تفاصيل الحالة الصحية للطفلين مكسيم وسالي بعد حادث الدهس في عمّان

خبرني - لا يزال الطفلان مكسيم وسالي الرقب يتلقيان العلاج في قسم العناية الحثيثة بمستشفى البشير، إثر تعرضهما لحادث دهس في منطقة خريبة السوق بالعاصمة عمّان.

وبحسب أحد أقاربهما لـخبرني، أصيب الطفل مكسيم، البالغ من العمر 5 سنوات، بأربعة كسور، بينها كسر في الجمجمة، إضافة إلى رضوض متفرقة.

أما الطفلة سالي، البالغة من العمر 9 سنوات، فقد تعرضت لعدة كسور في العمود الفقري والحوض والظهر، إلى جانب إصابة في الجهة اليمنى من الدماغ، وما تزال تخضع للرعاية الطبية المكثفة.

وكان السائق قد فرّ من موقع الحادث بعد دهس الطفلين، يسلم نفسه في وقت لاحق، فيما تتواصل الإجراءات القانونية بحقه.

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