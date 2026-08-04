لماذا ارتفعت الهجمات السيبرانية في الأردن 22% خلال ثلاثة أشهر؟

خبرني - أظهر الملخص التنفيذي لتقرير المركز الوطني للأمن السيبراني للربع الثاني من عام 2026 ارتفاع عدد الحوادث السيبرانية المرصودة بنسبة 22% مقارنة بالربع الأول من العام، في ظل استمرار تصاعد التهديدات الرقمية عالميًا، وتأثر المشهد المحلي بالتوترات الجيوسياسية والنشاط المتزايد لمجموعات التهديد المتقدمة.

وبيّن التقرير أن الزيادة ارتبطت بارتفاع عمليات جمع المعلومات، ومحاولات الاختراق، واستغلال الثغرات الأمنية، مدفوعة باستمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وما رافقها من حملات إلكترونية استهدفت مؤسسات حيوية.

وفي المقابل، سجلت الأنشطة السيبرانية المرتبطة بمجموعات القرصنة انخفاضًا بنسبة 73.7%، وهو ما عزاه التقرير إلى تراجع حدة التوترات خلال الشهر الأخير من الربع الثاني.

وأشار التقرير إلى أن البيئة الرقمية المحلية شهدت استقرارًا نسبيًا في رصد هجمات برمجيات الفدية (Ransomware) التي استهدفت عددًا من مؤسسات القطاعين العام والخاص، بالتزامن مع استمرار نشاط مجموعات التهديد المتقدمة المدعومة من دول، والتي تمثل تهديدًا متزايدًا للمؤسسات الوطنية والأهداف الحيوية.

ولفت إلى أن الربع الثاني من عام 2026 اتسم بتسارع التحولات في مشهد التهديدات السيبرانية عالميًا، مع تلاشي الفروقات بين المخاطر الناجمة عن الصراعات الجيوسياسية والجرائم السيبرانية، في وقت أصبحت فيه أدوات الذكاء الاصطناعي عنصرًا رئيسيًا في تكتيكات المهاجمين، بعدما تحولت من أداة مساندة إلى ركيزة أساسية لتعزيز الهجمات الرقمية.

كما كشف التقرير أن 82.6% من رسائل التصيد الإلكتروني باتت تُعد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في مؤشر يعكس التطور المتسارع في أساليب الهجمات الإلكترونية، ويؤكد الحاجة إلى رفع كفاءة الوعي الأمني وتعزيز منظومات الحماية لمواجهة التهديدات المتنامية.