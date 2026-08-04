*
الثلاثاء: 04 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

التلهوني: حقوق الإنسان تحظى بأعلى مستويات الاهتمام بالأردن

  • 04 أغسطس 2026
  • 16:28
التلهوني حقوق الإنسان تحظى بأعلى مستويات الاهتمام بالأردن

خبرني - قال وزير العدل بسام التلهوني، إنّ الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني خطا خطوات كبيرة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في الأردن وأرسى ذلك من خلال مسارات التحديث الشامل (السياسي والاقتصادي والإداري) وأن الأردن حرص على مأسسة حقوق الإنسان وعلى أعلى المستويات في السياسات والتشريعات والإجراءات.

وأكّد التلهوني، الثلاثاء، خلال لقائه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أهمية التعاون في المجالات القانونية بين الجانبين، مشيدا بالجهود الوطنية في مجال سيادة القانون وتعزيز منظومة العدالة والتطور التشريعي والجهود المبذولة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان.

وتطرق التلهوني وتورك خلال الاجتماع إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام.

وبحثا سبل تعزيز التعاون القائم بين الأردن ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

تفاصيل الحالة الصحية للطفلين مكسيم وسالي بعد حادث الدهس في عمّان
تفاصيل الحالة الصحية للطفلين مكسيم وسالي بعد حادث الدهس في عمّان
  • 2026-08-04 16:35
لماذا ارتفعت الهجمات السيبرانية في الأردن 22% خلال ثلاثة أشهر؟
لماذا ارتفعت الهجمات السيبرانية في الأردن 22% خلال ثلاثة أشهر؟
  • 2026-08-04 16:30
العامل البشري أخطر ثغرة إلكترونية تهدد الأردن
العامل البشري أخطر ثغرة إلكترونية تهدد الأردن
  • 2026-08-04 16:22
أهالي حي الطفايلة يطالبون بمركز صحي شامل
أهالي حي الطفايلة يطالبون بمركز صحي شامل
  • 2026-08-04 16:18
دعوات لمقاطعة (سبايدرمان: براند نيو داي ) في الأردن
دعوات لمقاطعة (سبايدرمان: براند نيو داي ) في الأردن
  • 2026-08-04 16:13
طلب أردني من الصين بخصوص الطيران
طلب أردني من الصين بخصوص الطيران
  • 2026-08-04 16:06