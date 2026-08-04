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الجامعة الهاشمية تعلن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس

  • 04 أغسطس 2026
  • 16:26
الجامعة الهاشمية تعلن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس

خبرني - أعلنت الجامعة الهاشمية، الثلاثاء، عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه، إضافة إلى إيفاد جزئي لعدد من الملتحقين حاليًا ببرامج الدكتوراه.

وأوضحت الجامعة أن الوظائف المتاحة تشمل تخصصات: تكنولوجيا الأعمال، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وعلوم الحاسوب، وأنظمة المعلومات الحاسوبية، وهندسة البرمجيات.

كما أعلنت عن حاجتها للإيفاد الجزئي للطلبة الملتحقين حاليًا ببرامج الدكتوراه في تخصصات:

علوم الحاسوب، الأمن السيبراني، علم البيانات والذكاء الاصطناعي.
التسويق الرقمي.

ودعت الجامعة الراغبين بالتقدم إلى الاطلاع على الشروط العامة والخاصة والوثائق المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني للجامعة الهاشمية ووحدة الموارد البشرية، ومن ثم تعبئة الطلب إلكترونيًا عبر أيقونة طلبات التعيين والإيفاد.

وأشارت إلى أن فترة استقبال الطلبات تمتد لمدة 10 أيام اعتبارًا من تاريخ 4/8/2026

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