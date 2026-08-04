خبرني - اختارت مجلة Campaign Middle East، إحدى أبرز المنصات المتخصصة في التسويق والاتصال والإبداع في المنطقة، حملة أمنية "درب الأساطير" ضمن قائمتها لأبرز خمس حملات إبداعية في الشرق الأوسط لشهر حزيران 2026، في إنجاز إقليمي جديد يعكس نجاح الحملة في تقديم تجربة إبداعية متكاملة جمعت بين الإنتاج الموسيقي، وسرد القصة، والابتكار، والهوية الوطنية، احتفاءً بالإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني لكرة القدم "النشامى" وتأهله إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

ويُعد هذا الاختيار من أبرز أشكال التقدير الإقليمي في قطاع التسويق والاتصال، إذ تستعرض المجلة شهرياً مجموعة مختارة من أكثر الحملات الإبداعية تميزاً في المنطقة، قبل عرضها أمام مجتمع المتخصصين في القطاع ضمن منصة Private View، التي تتيح لقادة الصناعة مناقشة وتقييم أبرز الأعمال الإبداعية في الشرق الأوسط.

وسلطت المجلة الضوء على الحملة بوصفها إنتاجاً موسيقياً واسع النطاق جمع بين نخبة من الفنانين الأردنيين من مختلف الأجيال، واحتفى بروح الإصرار التي جسدها المنتخب الوطني، من خلال سردية ربطت بين إرث "النشامى" وطموحات الأجيال الجديدة، فيما امتد تنفيذ الحملة عبر التلفزيون والإعلانات الخارجية والمنصات الرقمية والتعاون مع صناع المحتوى، في تجربة إبداعية متكاملة عكست رؤية أمنية في تقديم محتوى يتجاوز الإعلان التقليدي.

وسلطت المجلة الضوء أيضاً على توظيف الحملة لتقنيات الذكاء الاصطناعي لاستحضار صوت الفنان الأردني الراحل متعب السقار، أحد أبرز رموز الأغنية التراثية الأردنية، بما حافظ على إرثه الفني وأضفى على العمل بعداً إنسانياً وثقافياً يعزز ارتباطه بالهوية الوطنية.

وقالت المدير التنفيذي للعلامة التجارية والاتصال المؤسسي في شركة أمنية، دينا الداود: "إن إدراج حملة أمنية "درب الأساطير" ضمن أبرز خمس حملات إبداعية في الشرق الأوسط من قبل Campaign Middle East يحمل قيمة خاصة، لكونه يأتي من منصة متخصصة ترصد أبرز التجارب الإبداعية في قطاع التسويق والاتصال، ويؤكد أن الأفكار المستلهمة من الهوية الوطنية، عندما تُقدَّم برؤية إبداعية وتنفيذ احترافي، قادرة على الوصول إلى منصات إقليمية مرموقة."

وأضافت الداود: "في أمنية، نؤمن بأن العلامات التجارية تستطيع أن تصنع أثراً يتجاوز الخدمات والمنتجات، من خلال تقديم محتوى يلامس الناس ويعكس ثقافتهم ويواكب أحدث أدوات الإبداع. ويجسد هذا التقدير التوجه الذي تتبناه أمنية في تقديم حملات إبداعية ترتكز على الأفكار الأصيلة والقصص المحلية، بما يعزز حضور الإبداع الأردني على المستوى الإقليمي."

ويضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة النجاحات التي حققتها حملة "درب الأساطير" منذ إطلاقها، ويعكس قدرة الحملات الإبداعية المنطلقة من الهوية المحلية على المنافسة إقليمياً عندما تجمع بين الفكرة الأصيلة، والتنفيذ المتقن، والابتكار، بما ينسجم مع توجه أمنية نحو تقديم تجارب اتصالية أكثر تأثيراً بعد إطلاق هويتها البصرية الجديدة.

ويمكن الاطلاع على التقرير الكامل الذي نشرته مجلة Campaign Middle East عبر الرابط التالي: https://www.msn.com/en-ae/news/other/here-are-campaign-middle-east-s-work-picks-of-june-2026/ar-AA27MWtY.



