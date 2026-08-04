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الحمّاد والخزاعلة نسايب

  • 04 أغسطس 2026
  • 16:20
الحمّاد والخزاعلة نسايب

خبرني - توجّهت عصر أمس الأحد جاهةٌ كريمة من أبناء عشيرة الحمّاد، برئاسة الدكتور خلف الحمّاد، يرافقهم أنسباؤهم وأصدقاؤهم، إلى مضارب أبناء عشيرة الخزاعلة، لطلب يد ابنتهم الآنسة شهد كريمة السيد سالم رزق الخزاعلة، لابنهم جواد محمد علي الحمّاد.

وكان في استقبال الجاهة الكريمة أبناء عشيرة الخزاعلة، وأنسباؤهم وأصدقاؤهم، حيث أجاب على طلب الجاهة الدكتور نايف زيد الخزاعلة، بالموافقة والإيجاب.

 ألف ألف مبارك للعروسين، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لهما، ويبارك عليهما، ويجمع بينهما في خير، وأن يرزقهما حياةً ملؤها السعادة والمودة والرحمة.

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