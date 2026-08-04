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أهالي حي الطفايلة يطالبون بمركز صحي شامل

  • 04 أغسطس 2026
  • 16:18
أهالي حي الطفايلة يطالبون بمركز صحي شامل

خبرني - طالب أهالي حي الطفايلة بتطوير الخدمات الصحية في منطقتهم وإنشاء مركز صحي شامل، في ظل شكاوى متواصلة من واقع الخدمات المقدمة في مركز صحي الجوفة الشامل.

وقال النائب سليمان السعود، خلال جلسة نيابية، إنه تلقى مئات الرسائل من أبناء حي الطفايلة بشأن واقع الخدمات في المركز، داعياً وزير الصحة إلى زيارة ميدانية للاطلاع على معاناة المواطنين.

وأضاف مخاطباً الوزير: "خذ الكردت شخصياً، وشوف معاناة المواطنين، وحوّل المركز إلى روضة أو أغلقه"، في إشارة إلى مطالب الأهالي بتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة في المركز.

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