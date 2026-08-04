"فيفو إنرجي – الأردن" تعلن عن الافتتاح التجريبي لأول محطة تحمل علامة "Engen”

معلنة انطلاق طرح العلامة التجارية الجديدة في مختلف أنحاء المملكة

خبرني - أعلنت شركة "فيفو إنرجي – الأردن" عن الافتتاح التجريبي لأول محطة خدمات تحمل العلامة التجارية العالمية "Engen" في منطقة وادي صقرة بالعاصمة عمّان، إيذاناً ببدء المرحلة التنفيذية من خطة تحويل وتطوير شبكة محطاتها في المملكة، وذلك عقب استكمال صفقة الاستحواذ على أعمال "توتال إنرجيز ماركتنج – الأردن".

ومن المقرر أن تستكمل الشركة المرحلة الأولى من إطلاق محطاتها خلال الأيام المقبلة، من خلال الافتتاح التجريبي لعدد من المحطات، حيث بدأت بمحطة وادي صقرة، تليها محطة المقابلين ومن ثم الجاردنز وشارع مكة، وذلك تمهيدًا للافتتاح الرسمي.

ويشكّل الافتتاح التجريبي لمحطة وادي صقرة أول خطوة عملية في تنفيذ خطة "فيفو إنرجي – الأردن" لإعادة إطلاق وتحديث شبكة محطاتها في مختلف أنحاء المملكة، والتي تشمل إعادة إطلاق العلامة التجارية وتطوير محطات الخدمة التابعة لـ "توتال انيرجيز" سابقًا، إلى جانب تعزيز خدمات الوقود التجاري، وزيوت التشحيم، والحلول الموجهة لقطاع الأعمال، بما ينسجم مع رؤية الشركة لتقديم تجربة أكثر تطورًا وكفاءة لعملائها في الأردن.

ويمثل إطلاق علامة “اينجن "Engen" في السوق الأردني محطة جديدة في مسيرة "فيفو إنرجي"، التي تدير واحدة من أكبر شبكات توزيع الوقود والطاقة في أفريقيا، حيث تسعى إلى نقل خبراتها التشغيلية ومعاييرها العالمية إلى السوق الأردني، مع التركيز على جودة الخدمة، والموثوقية، والابتكار، والالتزام بأعلى معايير السلامة والتميز التشغيلي.

وقال المدير العام لشركة "فيفو إنرجي – الأردن"، عادل سعدالله، إنّ الافتتاح التجريبي لأول محطة تحمل علامة "Engen" في الأردن لا يمثل مجرد تغيير للهوية التجارية، بل يجسد بداية مرحلة جديدة من الاستثمار والتطوير، تنطلق من رؤية طويلة الأمد تهدف إلى الارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في مختلف أنحاء المملكة.

وأضاف سعدالله أن اكتمال عملية الاستحواذ شكّل نقطة الانطلاق، فيما يمثل افتتاح محطة وادي صقرة بداية التنفيذ الفعلي لهذه الرؤية على أرض الواقع، مؤكداً أن الشركة بدأت تنفيذ خطة متكاملة لإعادة تطوير شبكة محطاتها، والاستثمار في تحديث مرافقها وخدماتها، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويلبي احتياجات الأفراد وقطاع الأعمال على حد سواء.

وأشار سعدالله إلى أن الأردن يمثل سوقاً واعداً بالنسبة لمجموعة "فيفو إنرجي"، التي تنظر إلى استثماراتها في المملكة باعتبارها استثماراً طويل الأمد يقوم على بناء شراكات مستدامة، وتطوير الكفاءات الوطنية، ودعم الاقتصاد المحلي، إلى جانب توفير حلول طاقة وخدمات أكثر تطورًا تلبي تطلعات العملاء وتعزز مستويات الكفاءة والاعتمادية.

وأكد سعدالله أن عملية التحول إلى علامة "Engen" ستتم بصورة تدريجية ومدروسة، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات المقدمة للعملاء، والعمل على تطوير تجربة التزود بالوقود والخدمات المصاحبة في مختلف المحطات، بما يشمل مرافق الخدمة والمتاجر الملحقة، انسجامًا مع التزام الشركة بتقديم قيمة مضافة حقيقية للسوق الأردني.

ويأتي افتتاح أول محطة تحمل علامة "Engen" تجريبياً في الأردن بعد استكمال استحواذ مجموعة "فيفو إنرجي" على أعمال "توتال إنرجيز ماركتنج – الأردن" في يوليو 2026، في خطوة تعكس ثقة المجموعة بالسوق الأردني وإمكاناته، وتؤكد التزامها بمواصلة الاستثمار وتطوير البنية التحتية لقطاع توزيع الوقود، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للعملاء في مختلف أنحاء المملكة.

وتدير "فيفو إنرجي" عملياتها وتسوق منتجاتها في دول شمال وغرب وشرق وجنوب أفريقيا وجزر المحيط الهندي، إضافة إلى الأردن، حيث تضم المجموعة شبكة تضم نحو 4200 محطة خدمات في 29 سوقا تعمل تحت علامتي "Engen" و"Shell"، كما تصدر زيوت التشحيم إلى عدد من الدول الأفريقية.

وتشمل خدماتها في قطاع التجزئة الوقود وزيوت التشحيم وخدمات البطاقات ومتاجر التجزئة والمطاعم وغيرها من الخدمات غير المرتبطة بالوقود، كما توفر الوقود وزيوت التشحيم والغاز البترولي المسال (LPG) والمواد الكيميائية لعملائها من قطاع الأعمال في مجموعة واسعة من القطاعات تشمل النقل البحري والطيران والإنشاءات والطاقة والنقل والزراعة والتصنيع.

