دعوات لمقاطعة (سبايدرمان: براند نيو داي ) في الأردن

خبرني - تصاعدت خلال الأيام الماضية حملات تطالب بمقاطعة فيلم "سبايدرمان: براند نيو داي" (Spider-Man: Brand New Day) في كل من الأردن ولبنان، على خلفية مشاركة المنتج الإسرائيلي-الأميركي آفي أراد ضمن فريق إنتاج العمل، ومواقفه السياسية المؤيدة لإسرائيل.

وفي الأردن، دعا تجمع "اتحرّك لمجابهة التطبيع" إلى عدم إدراج الفيلم ضمن عروض دور السينما المحلية، معتبرًا أن المقاطعة تأتي ضمن نهج رفض الأعمال الفنية المرتبطة بشخصيات أو جهات داعمة للاحتلال الإسرائيلي.

وطالب التجمع نقابة الفنانين الأردنيين باتخاذ موقف مؤيد للمقاطعة، كما ناشد صالات العرض عدم طرح الفيلم للجمهور، داعيًا المواطنين إلى الامتناع عن شراء التذاكر، باعتبار ذلك وسيلة للتعبير عن الموقف الشعبي الرافض للتطبيع الثقافي.

وفي لبنان، أطلقت "حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان" دعوة مماثلة، حثت خلالها الجمهور على عدم مشاهدة الفيلم عند بدء عرضه، مشيرة إلى مواقف آفي أراد الداعمة لإسرائيل، وربطت الحملة موقفها بالتطورات المرتبطة بالحرب على قطاع غزة.

ويُعد آفي أراد، المولود عام 1948 في مدينة رامات غان، من الأسماء المعروفة في مجال إنتاج أفلام الأبطال الخارقين، إذ انتقل لاحقًا إلى الولايات المتحدة، ولعب خلال تسعينيات القرن الماضي دورًا في إعادة تنظيم شركة "مارفل" بالتعاون مع رجل الأعمال إيزاك بيرلموتر عقب اندماجها مع شركة "توي بيز".

وساهم أراد في إنتاج عدد من أفلام عالم الأبطال الخارقين، من بينها سلسلة "فينوم" وأفلام "سبايدرمان: نو واي هوم" و**"سبايدرمان: أكروس ذا سبايدر-فيرس"**.

كما أثارت مواقفه السياسية انتقادات خلال السنوات الأخيرة، بعدما نشر عام 2024 رسالة هاجم فيها زعيم الأغلبية الديمقراطية السابق في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، عقب انتقاده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ودعوته إلى انتخابات جديدة في إسرائيل.

ومن المقرر طرح فيلم "سبايدرمان: براند نيو داي" عالميًا من إنتاج شركة "سوني بيكتشرز"، بمشاركة توم هولاند في دور بيتر باركر، إلى جانب زندايا.

وتدور أحداث الفيلم بعد نهاية "سبايدرمان: نو واي هوم"، حيث يحاول بيتر باركر بدء مرحلة جديدة من حياته بعد فقدان الجميع لذكريات هويته، قبل أن يواجه تهديدًا جديدًا في مدينة نيويورك.

ويُخرج الفيلم ديستن دانيال كريتون، فيما يشارك في إنتاجه كل من كيفن فايغي، وإيمي باسكال، وآفي أراد.