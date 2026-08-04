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طلب أردني من الصين بخصوص الطيران

  • 04 أغسطس 2026
  • 16:06
طلب أردني من الصين بخصوص الطيران

خبرني - بحث رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن ضيف الله الفرجات، مع السفير الصيني لدى المملكة، قوه وي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير أطر التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطيران المدني.

وبحسب بيان للهيئة، الثلاثاء، تناول الجانبان خلال الاجتماع عددا من المحاور الرئيسة، أبرزها سبل تعزيز وتطوير اتفاقية خدمات النقل الجوي الموقعة بين الأردن والصين عام 2018، والتي دخلت حيز النفاذ رسميا عام 2020.

وبينت الهيئة أنه جرى خلال الاجتماع الإشادة بالاتفاقية الحالية التي تتيح للناقلات الوطنية لدى كلا الجانبين تشغيل 21 رحلة أسبوعيا، بما يعكس حجم التعاون المتنامي، ويسهم في تعزيز الحركة السياحية والتجارية.

ودعا الفرجات، إلى الإسراع في توقيع اتفاقية ثنائية لإلغاء متطلبات التأشيرات لأفراد طواقم شركات الطيران لتذليل العقبات التشغيلية، انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق المشترك بما يخدم مصالح قطاع الطيران في كلا البلدين، ويسهل انسيابية الحركة الجوية للركاب والشحن بين الأردن والصين.

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