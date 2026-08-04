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فصل كهرباء مبرمج في مناطق بوادي الأردن يثير مخاوف المواطنين

  • 04 أغسطس 2026
  • 16:02
فصل كهرباء مبرمج في مناطق بوادي الأردن يثير مخاوف المواطنين

خبرني - أعلنت شركة توزيع الكهرباء في وادي الأردن تنفيذ فصل مبرمج للتيار الكهربائي يوم بعد غد الخميس، لإجراء أعمال صيانة طارئة على الخط الرئيس.

وأوضحت الشركة أن الفصل سيكون من الساعة 8:30 وحتى 9:30 صباحاً، وسيشمل مناطق: الصوالحة، والسوق التجاري في الصوالحة، والطوال الجنوبي، وعطوف، وأبو نعم، وتل المنطح، والمحث، والملاحة، والصلاحات، والعبيد، ومحطة التنقية، ومركز تشخيص الإعاقات والتأهيل في تل المنطح، ومضخة رقم (65)، وشركة الحق، وسرية السعيدية.

وأثار الإعلان مخاوف بين المواطنين، في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، مطالبين بإيجاد حلول بديلة أو إعادة جدولة أعمال الصيانة، مؤكدين أن انقطاع التيار في هذه الأجواء الحارة قد يؤثر على الأطفال وكبار السن والمرضى الذين يعتمدون على أجهزة ومعدات طبية منزلية، إلى جانب احتمالية تلف المواد الغذائية المحفوظة في الثلاجات والبرادات، خاصة مع موجة الحر التي تشهدها المنطقة.

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