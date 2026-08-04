*
الثلاثاء: 04 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

المذيع طارق العاص يواجه كلبا شاردا

  • 04 أغسطس 2026
  • 15:53
المذيع طارق العاص يواجه كلبا شاردا

خبرني - كشف الإعلامي طارق العاص عن تعرضه لموقف وصفه بالصعب، بعدما اضطر إلى مواجهة كلب شارد عند مدخل كراج منزله أثناء وجود زوجته برفقته.


وقال العاص، في منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه فوجئ بوجود كلب شارد عند مدخل الكراج، ما اضطره إلى خوض مواجهة معه مستخدمًا عصا "قشاطة" تمكن من العثور عليها في المكان.

وأضاف أنه حاول إبعاد الكلب بصعوبة، وتمكن في النهاية من إخراجه بعد مواجهة استمرت لوقت قصير، مؤكدًا أن شجاعته في تلك اللحظة ساعدته على تجاوز الموقف.

وأشار العاص إلى أن ما حدث يسلط الضوء على مشكلة انتشار الكلاب الشاردة، متسائلًا: "وبعدين؟ بدنا حل".

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

تفاصيل الحالة الصحية للطفلين مكسيم وسالي بعد حادث الدهس في عمّان
تفاصيل الحالة الصحية للطفلين مكسيم وسالي بعد حادث الدهس في عمّان
  • 2026-08-04 16:35
لماذا ارتفعت الهجمات السيبرانية في الأردن 22% خلال ثلاثة أشهر؟
لماذا ارتفعت الهجمات السيبرانية في الأردن 22% خلال ثلاثة أشهر؟
  • 2026-08-04 16:30
التلهوني: حقوق الإنسان تحظى بأعلى مستويات الاهتمام بالأردن
التلهوني: حقوق الإنسان تحظى بأعلى مستويات الاهتمام بالأردن
  • 2026-08-04 16:28
العامل البشري أخطر ثغرة إلكترونية تهدد الأردن
العامل البشري أخطر ثغرة إلكترونية تهدد الأردن
  • 2026-08-04 16:22
أهالي حي الطفايلة يطالبون بمركز صحي شامل
أهالي حي الطفايلة يطالبون بمركز صحي شامل
  • 2026-08-04 16:18
دعوات لمقاطعة (سبايدرمان: براند نيو داي ) في الأردن
دعوات لمقاطعة (سبايدرمان: براند نيو داي ) في الأردن
  • 2026-08-04 16:13