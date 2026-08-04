المذيع طارق العاص يواجه كلبا شاردا

خبرني - كشف الإعلامي طارق العاص عن تعرضه لموقف وصفه بالصعب، بعدما اضطر إلى مواجهة كلب شارد عند مدخل كراج منزله أثناء وجود زوجته برفقته.



وقال العاص، في منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه فوجئ بوجود كلب شارد عند مدخل الكراج، ما اضطره إلى خوض مواجهة معه مستخدمًا عصا "قشاطة" تمكن من العثور عليها في المكان.

وأضاف أنه حاول إبعاد الكلب بصعوبة، وتمكن في النهاية من إخراجه بعد مواجهة استمرت لوقت قصير، مؤكدًا أن شجاعته في تلك اللحظة ساعدته على تجاوز الموقف.

وأشار العاص إلى أن ما حدث يسلط الضوء على مشكلة انتشار الكلاب الشاردة، متسائلًا: "وبعدين؟ بدنا حل".