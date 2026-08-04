شكر وتقدير وعرفان

خبرني - يتقدم السيد هايل زيد الشراري (عيال سلمان) بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى عطوفة مدير عام الخدمات الطبية الملكية، العميد الدكتور سهل الحموري، وإلى العقيد الدكتور رائد الجراح وطاقمه الطبي المتميز، وإلى المقدم زيدان السعودي، على ما أحاطونا به من رعاية طبية متميزة واهتمام إنساني كريم، وما بذلوه من جهود مخلصة في إجراء العملية الجراحية في مدينة الحسين الطبية.

كما نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى كافة أبناء عشائر السعوديين على وقفتهم الصادقة ومساندتهم النبيلة، وإلى كل من رفع أكف الضراعة إلى الله تعالى داعيًا لنا بالشفاء، من مختلف أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، سائلين المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يديم على الجميع نعمة الصحة والعافية.