نقابة الموسيقيين المصريين تقرر زيادة المعاشات وتكشف عن قفزة تاريخية

خبرني - أعلن نقيب المهن الموسيقية في مصر مصطفى كامل، عن زيادة معاشات الأعضاء بنسبة 10% اعتبارا من استحقاق شهر سبتمبر المقبل.

وأكد نقيب الموسيقيين، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "فيس بوك"، أن المعاش الخاص بالأعضاء سيرتفع ليصل إلى 3025 جنيهاً مصرياً، موجهاً التهنئة لأبناء النقابة من أصحاب الاستحقاق بعد إتمام إجراءات الزيادة بنجاح.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لرؤية إدارة النقابة في دعم أعضائها، حيث كشف مصطفى كامل في وقت سابق عن قفزة مالية غير مسبوقة في تاريخ النقابة، أدت إلى وصول إجمالي أرصدتها في البنوك إلى 750 مليون جنيه مصري.

وأرجَع النقيب هذا الإنجاز إلى التكاتف والجهود الجماعية المبذولة من قِبل أعضاء مجلس الإدارة، والعاملين بالنقابة العامة، بالإضافة إلى مسؤولي الفروع واللجان بالمحافظات المختلفة.

وفي بيان رسمي، أعرب كامل عن امتانه الكبير لأعضاء مجلس الإدارة ولجان العمل والموظفين والمفتشين الذين عملوا على مدار الساعة لتحصيل حقوق الموسيقيين، مشدداً على التزامه الكامل بالحفاظ على أموال النقابة وحقوق أعضائها، ومؤكداً استمراره في صون هذه الأمانة طوال فترة توليه المسؤولية.