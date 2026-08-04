"صناعة عمان" تنظم ورشة تعريفية ببرامج الدعم التي تقدمها صناديق "الأعلى للتكنولوجيا"

الجغبير : التكامل مع"الأعلى للتكنولوجيا" ادى الى زيادة الدعم المقدم للمصانع

الرفاعي: المرحلة المقبلة ستشهد دعم الأبحاث التطبيقية المرتبطة بالأولويات الوطنية

خبرني - ثمّن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير علاقة الشراكة الاستراتيجية التي تربط غرفة الصناعة بصناديق المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا على مدار أكثر من (10) سنوات تم من خلالها تحقيق نجاح كبير ومميز على المستوى الوطني في تقديم الدعم الفني والمالي للمئات من أعضاء القطاع الصناعي.

واضاف الجغبير خلال افتتاح ورشة عمل تعريفية ببرامج الدعم التي تقدمها صناديق المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا، في مبنى الغرفة، الثلاثاء، أن التكامل في تقديم الدعم المالي من قبل غرفة صناعة عمان والصندوق الوطني لدعم المؤسسات "نافس" أدى الى زيادة الدعم المقدم للمصانع و زيادة الاقبال على الاستفادة من البرامج في عدة مجالات نذكر منها الشهادات الدولية لأنظمة إدارة الجودة والبيئة والسلامة، علامات وشهادات المطابقة الدولية اللازمة للتصدير، تطوير الانتاجية بالاضافة الى الأتمتة واستخدام أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP).

واشار الجغبير الى التعاون بين غرفة الصناعة وصندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة، والذي تم من خلاله المشاركة في عدة لجان متخصصة، بالاضافة الى تنظيم برامج تدريبية في مجالات تقنية وهندسية متخصصة ساهمت في تطوير المهارات والكفاءة للعشرات من المهندسين والفنيين العاملين لدى المصانع من مختلف القطاعات الصناعية.

من جهته أكد أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي أن الأردن يقف اليوم أمام فرصة حقيقية لإعادة بناء منظومة البحث العلمي والابتكار على أسس أكثر كفاءة وارتباطا باحتياجات التنمية الوطنية، مبينا أن انتقال صندوق دعم البحث العلمي والابتكار إلى المجلس الأعلى يمثل تحولا استراتيجيا يضع لأول مرة تحديد الأولويات الوطنية وتمويلها ضمن مظلة واحدة، بما يسهم في توجيه الموارد نحو القضايا ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر.



واستعرض الرفاعي واقع البحث العلمي في المملكة، مشيرا إلى أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير ما يزال متواضعا مقارنة بالعديد من الدول، كما أن مساهمة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي لا تزال محدودة، الأمر الذي يستدعي تعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي ورفع دوره في دعم منظومة الابتكار والبحث والتطوير.

وأشار إلى أن المجلس أجرى دراسة وطنية شملت أكثر من 1500 باحث أردني، كشفت عن مجموعة من التحديات التي تواجه البحث العلمي، في مقدمتها الحاجة إلى تحديث التشريعات الناظمة لصندوق دعم البحث العلمي والابتكار، وضعف التعاون بين المؤسسات البحثية والقطاع الصناعي، ومحدودية الموارد المالية، إضافة إلى ضعف ارتباط كثير من الأبحاث باحتياجات الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة توجيه عمل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار نحو دعم الأبحاث التطبيقية المرتبطة بالأولويات الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات الحيوية، مثل المياه والطاقة والغذاء والصحة والبيئة، إلى جانب التقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، بما يعزز دور البحث العلمي في معالجة التحديات الوطنية وخلق قيمة اقتصادية مضافة.

وأضاف أن المجلس يعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم لتشمل الشركات والمؤسسات الريادية والمبتكرة، وتعزيز الشراكات بين الجامعات والقطاع الخاص، من خلال إنشاء مراكز بحثية مشتركة، ودعم حاضنات الأعمال، وتطوير آليات لنقل التكنولوجيا والملكية الفكرية من الجامعات إلى السوق، بما يسهم في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق.

وقدّم مدير صندوق دعم البحث العلمي والابتكار، الأستاذ الدكتور طارق لويس مقطش، عرضًا تناول جهود الصندوق في تعزيز الشراكة مع الصناعة ودعم الأبحاث التطبيقية، مؤكدًا أن هذا التوجه يهدف إلى تحويل مخرجات البحث إلى قيمة اقتصادية، وصولًا إلى اقتصاد مبني على المعرفة.

فيما قدم مدير الصندوق الوطني لدعم المؤسسات (نافس) المهندس معاذ العلاوين، شرحا حول برنامج "نافس" – والذي تأسس عام 2001 كمشروع مشترك بين الأردن واليابان ويعمل تحت مظلة المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا بهدف تمكين المنشآت والشركات في قطاعات الصناعة، التجارة، الخدمات، والزراعة، لرفع قدراتها التنافسية محلياً وإقليمياً وعالمياً عبر المساهمة في كلفة الاستشارات والتدريب وبرامج التطوير الإداري والمالي.

وأشار إلى الشراكة الاستراتيجية المتميزة مع غرفة صناعة عمان، والتي أثمرت خلال الأعوام (2020 – منتصف 2026) عن دعم 87 مشروعاً ودورة تدريبية بقيمة دعم مشترك بلغت أكثر من 350 ألف دينار أردني، شملت تطبيقات أنظمة الجودة (ISO)، وأنظمة إدارة الموارد (ERP)، وشهادات المطابقة الدولية (CE Mark)، والتصنيع الرشيق (Lean) وممارسات التصنيع الجيد (GMP).

واستعرضت كل من مسؤولة الجودة والبيئة في غرفة صناعة عمان المهندسة روز الصمادي ومسؤول الدعم والارشاد في الغرفة المهندس بشار قطيشات فرص العمل المشترك بين الغرفة والمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا لدعم المنشآت الصناعية.

وجرى في ختام الورشة نقاش حول احتياجات القطاع الصناعي وفرص الاستفادة من البرامج التي تم استعراضها خلال الورشة، كما قامت الغرفة بتنظيم جولة للامين العام للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا على مركز الابتكار الأردنيّ للثورة الصناعيّة الرابعة ، في مبنى الغرفة والّذي يعتبر الأوّل من نوعه في الأردنّ الّذي تتمّ إدارته من قبل القطاع الخاصّ للترويج للتكنولوجيا الرقميّة والثورة الصناعية الرابعة.