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جامعة البترا تبحث توظيف تقنيات "المسرع الضوئي" لدعم الأبحاث التطبيقية والمشاريع المشتركة

  • 04 أغسطس 2026
  • 15:36
جامعة البترا تبحث توظيف تقنيات المسرع الضوئي لدعم الأبحاث التطبيقية والمشاريع المشتركة

خبرني - بحثت جامعة البترا سبل توظيف البنية التحتية للمركز الدولي لضوء السنكروترون "المسرع الضوئي" في تطوير المشاريع البحثية المشتركة. واطلع وفد أكاديمي، برئاسة رئيس مجلس الأمناء معالي الدكتور غازي الزبن، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، والمستشار الطبي للجامعة معالي الدكتور محمود أبو مويس، على الإمكانات التقنية للمركز لدعم الأبحاث المتقدمة في العلوم التجريبية والتطبيقية.
واستعرض المدير العام للمسرع الضوئي، معالي الدكتور خالد طوقان، رؤية المركز وإنجازاته في توفير بيئة علمية متطورة للباحثين في المنطقة. كما تفقد الوفد الجامعي خطوط الأشعة والتجهيزات المتخصصة في دراسة التركيب الذري والجزيئي للمواد، واطلع على آليات استخدام حزم الأشعة السينية فائقة الدقة في مجالات الكيمياء والفيزياء وعلوم الأحياء والعلوم البيئية والصناعات الدوائية.
وناقش الجانبان آليات دمج طلبة الدراسات العليا وباحثي الجامعة في برامج المسرع الضوئي، بما يسهم في تطوير قدراتهم البحثية والتحليلية والعملية. وتهدف هذه المباحثات إلى توظيف التقنيات المتقدمة لتطوير حلول مبتكرة للتحديات الصناعية والطبية، بما يعزز مكانة الأردن مركزًا إقليميًا للتميز العلمي، ويرتقي بجودة مخرجات جامعة البترا الأكاديمية من خلال ربطها بأحدث التطبيقات والتقنيات العالمية.

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