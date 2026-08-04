الأردن وأمريكا يوقعان اتفاقية مساعدات بقيمة 354.6 مليون دولار

خبرني - وقّع اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة الأردنية الهاشمية، جيم هولتسنايدر، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، اتفاقية ثنائية للأهداف الاستراتيجية تمتد لأربع سنوات، تُلزم بتقديم 354.6 مليون دولار من المساعدات الخارجية الأمريكية للأردن.

وتمثل هذه الاتفاقية، وهي الأولى من نوعها، محطة تاريخية في تنفيذ سياسة الرئيس ترمب "أمريكا أولاً" للمساعدات الخارجية. كما توفر فوائد ملموسة للشركات الأمريكية، وتعزز التكنولوجيا والابتكار الأمريكيين، وتضمن المساءلة أمام الشعب الأمريكي. وتركز الاتفاقية بشكل أكبر على فرص التجارة والاستثمار التجاري التي تعود بالنفع على العمال والشركات الأمريكية، كما تضمن أن تكون المساعدات الخارجية الأمريكية أكثر تركيزًا ومرونة وتنظيمًا في متابعة النتائج وحماية أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.

كما تعزز هذه الاتفاقية المشتركة قدرات الأردن من خلال تمكين الوزارات الحكومية من ممارسة دورها الرقابي على نحو أكثر فاعلية، والاستفادة الكاملة من مهارات وإبداع الكفاءات الأردنية.

وتتطلب وثيقة الأهداف الاستراتيجية متعددة السنوات اتفاقًا متبادلًا على أهداف واضحة، وإسهامًا واستثمارًا أردنيًا فاعلًا، وتحملًا أكبر للمسؤولية، إلى جانب وضع مسار واضح للحد تدريجيًا من الاعتماد على الدعم الأمريكي.