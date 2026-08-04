قطر تتهم إسرائيل بتأخير تنفيذ خطة السلام في غزة

خبرني - أعلنت قطر أن إسرائيل تتحمل مسؤولية تأخير تنفيذ خطة السلام الأميركية الهادفة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حماس، الامر الذي أكدته الحركة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري للصحفيين "من الواضح أمام المجتمع الدولي من يعطل تنفيذ الاتفاق"، مضيفا أن "المسؤولية الكاملة تقع على الطرف الإسرائيلي".

وأشار إلى أن تكثيف الضربات الإسرائيلية في الأيام الماضية يشكل محاولة من إسرائيل لـ "تعطيل الحلول السلمية في ما يتعلق بالصراع".

وقعت الاثنين 14 تشرين الأول 2025، وثيقة شاملة لإنهاء الحرب غزة في مدينة شرم الشيخ المصرية بعد عامين من الإبادة بقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتنص الوثيقة على أن الموقعين سيواصلون السعي لتحقيق رؤية شاملة للسلام والأمن والازدهار المشترك في المنطقة، قائمة على مبادئ الاحترام المتبادل والمصير المشترك.

وكان ترامب، قد نشر الاثنين 29 أيلول 2025، خطة من 20 بندا لإنهاء الحرب في غزة، ما زالت تتطلب موافقة الأطراف المعنية، وتنصّ خصوصا على ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في القطاع.

حل دبلوماسي

قال الأنصاري، إنّ الجهود الرامية إلى إيجاد حل دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة، لكنها أوضحت أن لا محادثات مباشرة مقررة بين الجانبين.

وتابع: "يمكننا أن نؤكد أن الجهود لا تزال مستمرة مع جميع الأطراف"، مضيفا أن المفاوضات تتركز على "حل قصير الأمد يساعد على إعادة إحياء المفاوضات والعودة إلى جهود الوساطة بشكل كامل".