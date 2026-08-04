اختتام دورة تدريبية في الإظهار المعماري باستخدام Lumion وD5 Render والذكاء الاصطناعي

خبرني - نظمت لجنة المعماريين الشباب في شعبة الهندسة المعمارية بنقابة المهندسين الأردنيين، دورة تدريبية بعنوان "مقدمة في الإظهار المعماري باستخدام برمجية Lumion وبرمجية D5 Render والذكاء الاصطناعي"، بمشاركة (21) مهندسة ومهندسا، وذلك بحضور عضو مجلس النقابة رئيس شعبة الهندسة المعمارية المهندس عماد الدباس، وبإشراف رئيسة لجنة المعماريين الشباب المهندسة ملك جرادات.



وأكد المهندس الدباس خلال افتتاح الدورة أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في تقنيات التصميم والإظهار المعماري، ولا سيما مع تنامي دور أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير الممارسات المهنية، مشيرا إلى حرص شعبة الهندسة المعمارية على تنظيم برامج تدريبية نوعية تسهم في رفع كفاءة المهندسين الشباب وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.



وقدم الدورة المهندس حمزة محافظة، مستعرضا أحدث الممارسات في مجال الإظهار المعماري، وشارك خبراته العملية في استخدام برمجيات Lumion وD5 Render، إضافة إلى توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير جودة التصاميم وتسريع سير العمل، بما يواكب متطلبات سوق العمل الهندسي.



وتضمنت الدورة عددا من المحاور المتخصصة، شملت التعريف ببيئة العمل في برمجيتَي Lumion وD5 Render، واستعراض الأدوات والوظائف الأساسية التي تمكن المشاركين من التعامل مع البرمجيتين بكفاءة، إضافة إلى تقنيات الخامات والإضاءة المتقدمة، من خلال استعراض أساليب ضبط الإضاءة الطبيعية والصناعية وإنتاج خامات واقعية تسهم في تحسين جودة المشاهد المعمارية، إضافة إلى التدريب على إعداد اللقطات وضبط زوايا الكاميرا لإنتاج صور ومشاهد سينمائية عالية الواقعية، بالاستفادة من خبرة المحاضر كمدرب معتمد من شركة D5 Render.



واشتملت الدورة كذلك على محور متخصص في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الإظهار المعماري، بما يسهم في تسريع سير العمل، وتحسين جودة المخرجات، وتعزيز كفاءة المصممين في إنجاز المشاريع.



واختُتمت الدورة بجلسات تطبيقية عملية، عمل خلالها المشاركون على تنفيذ مشاريع تدريبية بإشراف مباشر، مع تقديم الملاحظات والتقييمات الفنية التي أسهمت في ترسيخ المهارات المكتسبة وتعزيز الجانب العملي لدى المشاركين.



من جانبها، أكدت رئيسة لجنة المعماريين الشباب المهندسة ملك جرادات أن هذه الدورة تأتي ضمن خطة اللجنة لتوفير برامج تدريبية متخصصة تواكب التطورات التقنية في القطاع المعماري، وتمكن المهندسين الشباب من اكتساب مهارات عملية متقدمة تعزز تنافسيتهم في سوق العمل، مشيرة إلى استمرار اللجنة في تنظيم مبادرات تدريبية نوعية تلبي احتياجات المهندسين وتواكب التطور المتسارع في المجال.



وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تنفذها لجنة المعماريين الشباب في شعبة الهندسة المعمارية، بهدف تطوير مهارات المهندسين الشباب، وتعزيز قدراتهم في استخدام أحدث البرمجيات والتقنيات الرقمية في مجالات التصميم والإظهار المعماري