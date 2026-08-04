نجم جديد يغادر الأهلي المصري

خبرني - يواصل الأهلي المصري إعادة تشكيل قائمته قبل الموسم الجديد في ظل سلسلة من التغييرات التي شهدتها فترة الانتقالات الصيفية.

وفيما يخص رحيل اللاعبين انضم نجم جديد إلى قائمة المغادرين ليصبح سادس الراحلين عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الحالي.

وكشفت تقارير إعلامية عن انتقال لاعب الوسط التونسي محمد علي بن رمضان إلى الشمال القطري بعد العديد من المفاوضات التي دارت بين الطرفين.

ووفقا لمصادر مطلعة فإن محمد علي بن رمضان وقع رسميا عقود انتقاله إلى الشمال القطري.

ولم يحضر بن رمضان مران الأهلي يوم الإثنين تمهيدا لرحيله عن النادي خلال الساعات القليلة المقبلة.