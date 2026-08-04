اتصال بين محمد بن سلمان وأردوغان وهذا ما بحثاه

خبرني - أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصالا هاتفيا، مساء الاثنين، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا إدانة بلاده لهجمات المتمردين الحوثيين على المملكة.

وأعرب الرئيس التركي "عن تضامنه مع المملكة إزاء الهجمات التي تعرضت لها مؤخرا"، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية نشرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية، وشدد أردوغان على أن أنقرة تعمل على إرساء السلام الدائم والهدوء في المنطقة.

وقالت وكالة "الأناضول" إن أردوغان أعرب لولي العهد السعودي عن "أسفه إزاء تعرض المملكة لهجمات"، مؤكدا أن تركيا تعمل على إرساء السلام الدائم والهدوء في المنطقة.

في حين ذكرت وكالة "واس" السعودية للأنباء أن أردوغان أكد لمحمد بن سلمان خلال الاتصال "إدانة بلاده واستنكارها للهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر، ووقوف بلاده التام إلى جانب المملكة".

كما رحب أردوغان بإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تقوده المملكة، متمنيًا له كل التوفيق لتحقيق أهدافه.