رغم الحرب .. أرامكو السعودية تقفز بأرباحها 44%

خبرني - أعلنت شركة "أرامكو السعودية" العملاقة، يوم الثلاثاء، ارتفاع أرباحها الصافية بنحو 44% خلال الـربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـماضي، مدعومة بارتفاع أسعار النفط الخام جراء التوترات في المنطقة.

وذكرت الشركة الـمملوكة في أغلبها للدولة، في بيان لها، أن صافي الدخل في الـربع الثاني لعام 2026 بلغ 122.6 مليار ريال سعودي (ما يعادل 32.7 مليار دولار أمريكي)، مقارنة بـ 85 مليار ريال سعودي (22.67 مليار دولار) جسلت في الـربع الـمنتهي نفسه من عام 2025.

قوة التدفقات المالية واستقرار الإمدادات

وتعكس هذه النتائج الـقوية المرونة العالية التي تتمتع بها الشركة في مواجهة الـتقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، حيث استفادت أرامكو من زيادة أسعار الـطاقة في الأسواق العالمية لتعزيز تدفقاتها النقدية.

كما تؤكد الشركة استمرارها في تلبية الطلب العالمي على النفط مع الالتزام بخطط الاستثمار الرأسمالي والتوسع في مشاريع الطاقة الـمستدامة.

وتعد أرامكو السعودية إحدى الأعمدة الرئيسية لأسواق الطاقة العالمية وأكبر شركة نفط في العالم من حيث الإنتاج والأرباح.

وتتأثر أرباح الشركة بشكل مباشر بالتذبذبات السعرية للنفط الخام، والتي ترتبط صعودا وهبوطا بالـمعطيات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، إضافة إلى قرارات تحالف "أوبك بلس" الـمتعلقة بإدارة مستويات الإنتاج الـعالمي.