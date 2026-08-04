الكرك.. بلدية تحذر من انتشار الضباع

خبرني - حذّرت بلدية شيحان في محافظة الكرك المواطنين من انتشار الضباع في عدد من مناطق اللواء، داعية إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر حفاظاً على السلامة العامة.

ودعت البلدية، في بيان، إلى عدم السماح للأطفال بالخروج أو التجول خلال ساعات الليل المتأخرة من دون مرافقة، وتوخي الحذر عند التنقل ليلاً، لا سيما في المناطق الزراعية والأطراف.

كما ناشدت أصحاب المواشي والأغنام ضرورة حمايتها وإبقائها داخل حظائر محكمة، وعدم تركها في العراء خلال ساعات الليل.

وأكدت البلدية أنه في حال مشاهدة أي ضبع، يجب عدم الاقتراب منه، وإبلاغ الجهات المختصة فوراً لاتخاذ الإجراءات اللازمة.