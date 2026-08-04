*
الثلاثاء: 04 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الكرك.. بلدية تحذر من انتشار الضباع

  • 04 أغسطس 2026
  • 13:42
الكرك بلدية تحذر من انتشار الضباع

خبرني - حذّرت بلدية شيحان في محافظة الكرك المواطنين من انتشار الضباع في عدد من مناطق اللواء، داعية إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر حفاظاً على السلامة العامة.

ودعت البلدية، في بيان، إلى عدم السماح للأطفال بالخروج أو التجول خلال ساعات الليل المتأخرة من دون مرافقة، وتوخي الحذر عند التنقل ليلاً، لا سيما في المناطق الزراعية والأطراف.

كما ناشدت أصحاب المواشي والأغنام ضرورة حمايتها وإبقائها داخل حظائر محكمة، وعدم تركها في العراء خلال ساعات الليل.

وأكدت البلدية أنه في حال مشاهدة أي ضبع، يجب عدم الاقتراب منه، وإبلاغ الجهات المختصة فوراً لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

المصري يعلن اتفاقا أوليا لانهاء قضية أراضي الغور
المصري يعلن اتفاقا أوليا لانهاء قضية أراضي الغور
  • 2026-08-04 14:39
رئيس هيئة الأركان: حماية الحدود مسؤولية وطنية تتطلب أعلى درجات الجاهزية
رئيس هيئة الأركان: حماية الحدود مسؤولية وطنية تتطلب أعلى درجات الجاهزية
  • 2026-08-04 12:46
بينها مخالفة سرعة .. خبراء اردنيون يوضحون أحدث طرق الاحتيال الالكتروني
بينها مخالفة سرعة .. خبراء اردنيون يوضحون أحدث طرق الاحتيال الالكتروني
  • 2026-08-04 12:40
الفراجين : شيراك عبر للعبادي عن اعجابه بنظافة عمان .. واليوم الحقيقة صادمة 
الفراجين : شيراك عبر للعبادي عن اعجابه بنظافة عمان .. واليوم الحقيقة صادمة 
  • 2026-08-04 12:08
تشكيلات إدارية واسعة في الداخلية - اسماء
تشكيلات إدارية واسعة في الداخلية - اسماء
  • 2026-08-04 11:54
الجيش يدعو مواليد 2007 من دفعة خدمة العلم الثالثة مراجعة المنصة
الجيش يدعو مواليد 2007 من دفعة خدمة العلم الثالثة مراجعة المنصة
  • 2026-08-04 11:39