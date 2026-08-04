صيدلة (عمان العربية) تعزز مكانتها الدولية بحصول أحد طلبة ماجستير اليقظة الدوائية على شهادة اعتماد مهني عالمي (QPPV)

خبرني - في إطار التزام جامعة عمان العربية المستمر بتعزيز الجودة الأكاديمية والمواءمة مع المعايير الدولية، تحتفي كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية بحصول الطالب حمزة الحموي من برنامج ماجستير اليقظة الدوائية والشؤون التنظيمية، على شهادة الاعتماد المهنية العالمية مؤهل مسؤول عن اليقظة الدوائية (Certified Professional QPPV)، بعد اجتيازه الامتحان الدولي بمعدل 92%.

ويُعد هذا الاعتماد من الشهادات التخصصية المعترف بها عالمياً في مجال سلامة ومأمونية الأدوية، حيث يخضع المتقدم لامتحان مهني دقيق يتضمن (100) سؤال خلال تسعين دقيقة، يقيس الكفاءة العلمية والعملية في تقييم التفاعلات الدوائية الضارة، وتحليل إشارات السلامة، وإدارة قواعد البيانات، ونظم الإبلاغ، وضبط الجودة ضمن أطر تنظيمية دولية معتمدة، وتُمنح الشهادة بالتعاون بين الجمعية الدولية لليقظة الدوائية (ISoP) ومعهد اليقظة الدوائية من خلال برنامج الاعتماد المهني العالمي لليقظة الدوائية (GPPC)، الذي يهدف إلى توحيد معايير الكفاءة المهنية وتعزيز الممارسات الفضلى في أنظمة اليقظة الدوائية عالمياً، ويُعد مسؤول مراقبة الأدوية المؤهل (QPPV) الركيزة التنظيمية الأساسية في منظومة مأمونية الدواء، حيث يتحمل المسؤولية القانونية والمهنية عن إنشاء نظام فعال لمراقبة سلامة الأدوية والحفاظ عليه، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية، والتواصل المستمر مع السلطات الصحية فيما يتعلق بسلامة المستحضرات الدوائية.

وبهذا الصدد بيّنت الأستاذ الدكتورة رنا أبوحويج عميد كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية بأن هذا الإنجاز يمثل انعكاساً مباشراً لالتزام الكلية بتطبيق معايير الجودة التعليمية والمهنية التي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في مجال اليقظة الدوائية، وأضافت بأن تمكين طلبتنا من الحصول على اعتمادات مهنية عالمية يعزز جاهزيتهم للامتثال للأنظمة التنظيمية الدولية، ويؤكد موائمة مخرجات البرنامج مع متطلبات هيئات الاعتماد وضمان الجودة الأكاديمية والمهنية، وأشارت إلى أن الكلية تعتمد نهجاً تكاملياً يربط بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، ويُعزز الكفاءات المهنية القابلة للقياس وفق معايير دولية واضحة، بما يرسخ ثقافة الامتثال والجودة والاستدامة في قطاع مأمونية الدواء.

ويُعد برنامج ماجستير اليقظة الدوائية والشؤون التنظيمية في جامعة عمان العربية من البرامج الرائدة على مستوى الشرق الأوسط، حيث جاء تأسيسه استجابةً للحاجة المتزايدة إلى كوادر متخصصة في أنظمة مأمونية الدواء والامتثال التنظيمي، ويتميز البرنامج بموائمته للمعايير الدولية، وتركيزه على بناء الكفاءات العملية القادرة على قيادة أنظمة اليقظة الدوائية في القطاعين الصناعي والتنظيمي، مما يعزز مكانة الجامعة كمركز إقليمي للتميز في هذا المجال الحيوي.