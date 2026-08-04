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  • مستشفى الكندي يجدد حصوله على شهادة الاعتماد الدولية ISO 22000 (HACCP) لنظام إدارة سلامة الغذاء

مستشفى الكندي يجدد حصوله على شهادة الاعتماد الدولية ISO 22000 (HACCP) لنظام إدارة سلامة الغذاء

  • 04 أغسطس 2026
  • 12:51
مستشفى الكندي يجدد حصوله على شهادة الاعتماد الدولية ISO 22000 HACCP لنظام إدارة سلامة الغذاء

خبرني - جدد مستشفى الكندي حصوله على شهادة الاعتماد الدولية *ISO 22000 (HACCP)* لنظام إدارة سلامة الغذاء.

ويعتبر هذا الإنجاز تأكيداً متجدداً على التزام مستشفى الكندي بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء، والالتزام بأفضل الممارسات العالمية في جميع مراحل تقديم الخدمات الغذائية، حرصا من إدارة المستشفى على ضمان وجود بيئة صحية وآمنة للمرضى والمراجعين. 

وبهذه المناسبة فإن إدارة مستشفى الكندي تؤكد على التزامها الكامل بتطبيق كافة معايير الجودة وسلامة المرضى في كافة قطاعات واقسام المستشفى ، وتقديم الشكر والتقدير لفريق العمل الذي يواصل جهوده بإخلاص للحفاظ على أعلى مستويات التميز والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

ومن الجدير بالذكر بأن مستشفى الكندي هو مستشفى خاص يضم كافة الاختصاصات الطبية ومراكز متخصصة في جراحة السمنة وجراحة التجميل وشفط الدهون وجراحة الاوعية الدموية ومركز الاخصاب وتفتيت الحصى والاشعة التداخلية والكشف عن السرطانات ( سرطان الثدي ) وعمليات زراعة الاعضاء وعمليات القسطرة والقلب المفتوح ووحدة تنظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية وقسم خاص للاسعاف والطوارئ باحدث الاجهزة وسيارات اسعاف حديثة

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