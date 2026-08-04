جامعة عمان العربية: خدمة العلم محطة وطنية في إعداد الشباب وتمكينهم

خبرني - انطلاقاً من رسالة جامعة عمان العربية الهادفة إلى إعداد جيلٍ واعٍ ومؤهل يجمع بين التميز الأكاديمي والانتماء الوطني، وحرصها على دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى بناء شخصية الشباب وتعزيز قيم الولاء والانتماء، نظّمت عمادة شؤون الطلبة لقاءً تكريميًا لطلبتها الذين أنهوا برنامج خدمة العلم، تأكيدًا على اعتزازها بإنجازاتهم وإيمانها بأهمية الاستثمار في طاقات الشباب وتمكينهم من الإسهام الفاعل في خدمة الوطن ومسيرة التنمية، حيث التقى الأستاذ الدكتور محمد الوديان بطلبة الجامعة الذين أنهوا برنامج خدمة العلم، بحضور الدكتور محمد بن طريف عميد شؤون الطلبة، والسيد محمد بني ياسين رئيس قسم الأنشطة الطلابية، تقديرًا لجهودهم واعتزازًا بإتمامهم هذا البرنامج الوطني الذي يسهم في إعداد الشباب وتنمية قدراتهم وترسيخ قيم المسؤولية والانضباط.

وخلال اللقاء هنأ الدكتور الوديان الطلبة بمناسبة إنهائهم برنامج خدمة العلم، مؤكدًا أن البرنامج يحظى باهتمام ورعاية ملكية سامية، وبمبادرة من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني حفظه الله، لما يمثله من أهمية في تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن، وترسيخ الهوية الوطنية، وبناء شخصية الشباب على أسس الانضباط والالتزام وتحمل المسؤولية، بما ينسجم مع الرؤى الوطنية في تمكين الشباب وإعدادهم للمشاركة الفاعلة في بناء المستقبل، مشيراً إلى أن المهارات والخبرات التي اكتسبها الطلبة خلال البرنامج ستنعكس إيجابًا على مسيرتهم الأكاديمية والمهنية، وستسهم في تنمية قدراتهم القيادية وتعزيز جاهزيتهم للحياة العملية، مؤكدًا أن جامعة عمان العربية تحرص على دعم الأنشطة والبرامج التي تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية المتكاملة، بما يهيئ طلبتها للقيام بأدوارهم الوطنية والمجتمعية بكفاءة واقتدار.

من جانبه أكد الدكتور بن طريف على أن برنامج خدمة العلم يسهم في صقل شخصية الطلبة بدنيًا وثقافيًا وفكريًا، يعزز لديهم قيم الاعتماد على النفس والعمل الجماعي والانضباط، إلى جانب إكسابهم المهارات العسكرية والمهنية التي تسهم في تطوير قدراتهم وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل، مشيرًا إلى أن هذه البرامج تشكل رافدًا مهمًا في بناء شخصية الطالب الجامعي وتنمية حسه الوطني.

وفي ختام اللقاء كرّم الدكتور الوديان الطلبة الذين أنهوا برنامج خدمة العلم، تقديرًا لالتزامهم وجهودهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، وأن يوظفوا ما اكتسبوه من معارف ومهارات وخبرات في خدمة وطنهم ومجتمعهم، وأن يكونوا سفراء متميزين لجامعة عمان العربية في مختلف مواقع العمل والعطاء، حيث أعرب الطلبة عن شكرهم وتقديرهم لإدارة الجامعة على اهتمامها وحرصها على تكريمهم، مثمنين جهود عمادة شؤون الطلبة في متابعتهم ودعمهم وتشجيعهم، ومؤكدين أن مشاركتهم في برنامج خدمة العلم كانت تجربة ثرية أسهمت في تنمية مهاراتهم وتعزيز روح المسؤولية والانتماء لديهم.