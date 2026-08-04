كلية الأعمال في (عمان العربية) تنظم ورشة تدريبية لطلبتها حول متطلبات سوق العمل والشهادات المهنية

خبرني - انسجامًا مع رسالة جامعة عمان العربية الهادفة إلى تنمية قدرات الطلبة وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل، نظم قسم المحاسبة في كلية الأعمال ورشة تدريبية بعنوان: "المحاسبة في سوق العمل: المهارات المطلوبة والشهادات المهنية نحو التميز الوظيفي"، لطلبة الكلية، قدمها الخريج خير الدين الشاشاني أحد خريجي قسم المحاسبة، بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة كلية الأعمال.

وهدفت الورشة إلى تعريف الطلبة بمتطلبات سوق العمل في مجال المحاسبة، وتمكينهم من التعرف إلى أبرز المهارات الفنية والشخصية التي يوليها أصحاب العمل اهتمامًا، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية الشهادات المهنية الدولية في تطوير المسار الوظيفي للمحاسب وتعزيز قدرته التنافسية في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وتضمنت الورشة عددًا من المحاور الرئيسة شملت: استعراض واقع سوق العمل والفرص المهنية المتاحة لخريجي تخصص المحاسبة، وأهم المهارات التقنية والمهارات الناعمة التي يتطلبها سوق العمل الحديث، وأهمية التدريب العملي واكتساب الخبرات الميدانية في تعزيز جاهزية الخريجين، كما تناولت التعريف بأبرز الشهادات المهنية العالمية في مجال المحاسبة، مثل ACCA ،CPA ،CMA ،CIA ، CertIFR، وآليات الاستعداد للحصول عليها، ودورها في دعم التطور المهني وفتح آفاق أوسع للنجاح المهني.

وشهدت الورشة تفاعلًا لافتًا من الطلبة الذين أثروا النقاش بطرح العديد من الاستفسارات حول متطلبات سوق العمل، وآليات اختيار الشهادات المهنية المناسبة، والسبل الكفيلة بتطوير المهارات الفنية والشخصية التي تعزز فرص نجاحهم وتميزهم في مهنة المحاسبة، مما أتاح لهم فرصة الاستفادة من الخبرات العملية المطروحة والإجابة عن تساؤلاتهم، وفي ختام الورشة أعرب الدكتور المثنى أبو علان رئيس قسم المحاسبة في كلية الأعمال عن شكره وتقديره للخريج الشاشاني على ما قدمه من معلومات قيّمة وخبرات مهنية أسهمت في إثراء معرفة الطلبة وتعزيز وعيهم بمتطلبات سوق العمل، مؤكدًا حرص القسم على مواصلة تنظيم الورش والأنشطة النوعية التي تربط الجوانب الأكاديمية بالتطبيق العملي، وتسهم في إعداد خريجين يمتلكون الكفايات المهنية والمهارات التنافسية، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، ويواكب رسالة الكلية وأهدافها الاستراتيجية في تخريج كفاءات مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات القطاعات المهنية المختلفة.