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ضبط اعتداءات على خطوط مياه في ناعور وبئر مخالف في جرش

  • 04 أغسطس 2026
  • 12:17
ضبط اعتداءات على خطوط مياه في ناعور وبئر مخالف في جرش

خبرني  - قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياهنا و الاحواض المائية والمشاغل المركزية بالتعاون مع وزارة الداخلية وبإسناد من مديرية الامن العام مركز امن ناعور الجنوبي والإدارة الملكية لحماية البيئة ضبطت 5 اعتداءات على خطوط المياه في منطقة السامك قطر 2 انش و1 انش لتزويد بركسات دواجن ومنازل وابار تجميعية بطريقة مخالفة ضمن حملتها في احكام السيطرة على مصادر المياه حيث تم إزالة الاعتداءات واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين .

وفي منطقة جرش تم ضبط حفر بئر مخالف في منطقة عين الديك حيث تم إزالة الاعتداءات ومصادرة أدوات الحفر واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة والعمل جار لاستكمال التحقيق.

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