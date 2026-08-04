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الفراجين : شيراك عبر للعبادي عن اعجابه بنظافة عمان .. واليوم الحقيقة صادمة 

  • 04 أغسطس 2026
  • 12:08
الفراجين شيراك عبر للعبادي عن اعجابه بنظافة عمان واليوم الحقيقة صادمة 

خبرني -  قال مسؤول الإعلام الأسبق في امانة عمان مازن الفراجين ان الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك زار عمان ابان تولي الدكتور ممدوح العبادي امانة العاصمة وعبر وقتها عن اعجابه بنظافة المدينة اللافت .

وقال الفراجين عبر وسائل التواصل  : اليوم كنت في مشوار لعمان ، حقيقة صادمة أن عمان لم تعد نظيفة مقارنة بالسابق ،، مشاهد لم أرغب بتصويرها ، اذكر أن الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك في ختام زيارته لعمان وفي المطار توقف مع أمين عمان إنذاك الدكتور ممدوح العبادي ليعبر له عن إعجابه بجمال ونظافة عمان من مشاهداته خلال الزيارة ، قد يقول البعض أن عمان كانت أقل مساحة وعدد سكان نعم ، لكنها بالمقابل لم تكن تملك هذا الأسطول من الشاحنات والعدد الهائل من عمال الوطن والشركات الخاصة  يضاف إليها تراجع حرص المواطن على نظافة مدينته .

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