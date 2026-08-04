أرباح عملاق النفط السعودي (أرامكو) تفوق التوقعات

خبرني - حققت "أرامكو" السعودية أرباحا تجاوزت التوقعات بارتفاعها بنحو 42% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2026 إلى 121.5 مليار ريال (نحو 32.4 ملياردولار).

وجاء ذلك بحسب النتائج المالية التي أعلنها عملاق النفط السعودي اليوم الثلاثاء، وقبل صدور النتائج توقع خبراء استطلعت آراءهم وكالة "بلومبرغ" أن تسجل الشركة أرباح فصلية عند 115 مليار ريال.

وذكرت الشركة السعودية، في بيان نشرته اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الأرباح في الفترة المذكورة جاء مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات.

وأظهرت البيانات ارتفاع الإيرادات بنسبة 19% خلال الربع الثاني على أساس سنوي إلى 450.77 مليار ريال، وفي ظل هذه النتائج قررت الشركة توزيع أرباح أساسية بقيمة 82 مليار ريال عن الربع الثاني من 2026 بواقع 33 هللة للسهم الواحد.

وتأتي النتائج على الرغم من الاضطرابات الكبيرة التي شهدتها الإمدادات عبر مضيق هرمز على خلفية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. واستفادت السعودية من الأنابيب الشرقي - الغربي والذي يسمح بتدفق ما يصل إلى 7 ملايين برميل يوميا إلى البحر الأحمر، متجاوزا مضيق هرمز.