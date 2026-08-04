كلية تكنولوجيا المعلومات في (عمان العربية) تعقد ورشة تدريبية لخريجيها بعنوان (نحو مستقبل أكاديمي متميز) - صور

خبرني - انطلاقاً من حرص جامعة عمان العربية على دعم التميّز الأكاديمي وتنمية قدرات الخريجين، نظّمت كلية تكنولوجيا المعلومات ورشة تدريبية متخصصة بعنوان: " نحو مستقبل أكاديمي متميز: مهارات التعلم واستكمال الدراسات العليا"، بمشاركة عدد من الطلبة الخريجين، قدمها الدكتور بلال خاطر عضو هيئة التدريس في قسم الأمن السيبراني في كلية تكنولوجيا المعلومات، بحضور كلٌ من: الدكتور كمال عليان مساعد عميد الكلية، والدكتور حازم الربايعة عضو هيئة التدريس في قسم علم الحاسوب.

وهدفت الورشة إلى تطوير مهارات التعلّم الفعّال، وتعزيز قدرات الخريجين في التخطيط الأكاديمي والمهني، والتعريف بآليات استكمال الدراسات العليا ومتطلباتها، بما يسهم في بناء مستقبل أكاديمي ومهني ناجح يواكب التطورات المتسارعة في المجالات العلمية والتقنية، وتناولت الورشة عدداً من المحاور المهمة التي ركّزت على مهارات التعلّم الحديثة وتنظيم الوقت، واستراتيجيات النجاح في الدراسات العليا، وفرص الابتعاث والمنح الأكاديمية، إضافةً إلى تنمية المهارات العلمية والبحثية، وأساليب البحث العلمي الحديثة، وآليات التخطيط السليم للمسار الأكاديمي، إلى جانب التأكيد على أهمية التعلّم المستمر باعتباره من الركائز الأساسية للنجاح في سوق العمل المعاصر، كما شهدت الورشة تفاعلاً مميزاً من الخريجين من خلال النقاشات وطرح الاستفسارات وتبادل الخبرات والأفكار، حيث أبدى المشاركون اهتماماً كبيراً بالمحاور المطروحة، خاصة المتعلقة بفرص الدراسات العليا والاستعداد الأكاديمي والمهني للمرحلة المقبلة.

وبهذا الصدد أكد الدكتور رامي سحويل عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عمان العربية على حرص الكلية على تنظيم البرامج التدريبية والورش النوعية التي تسهم في تطوير مهارات الخريجين، وتعزيز جاهزيتهم الأكاديمية والمهنية، بما يواكب متطلبات سوق العمل والتطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، مشيراً إلى أهمية التعلم المستمر واستكمال الدراسات العليا في بناء كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة والتميز.

وتأتي هذه الورشة انطلاقاً من حرص جامعة عمان العربية على تعزيز التواصل الفعّال مع خريجيها، ومتابعة مسيرتهم الأكاديمية والمهنية، وتقديم البرامج والأنشطة التي تسهم في دعمهم وتمكينهم وتطوير مهاراتهم بما ينسجم مع متطلبات المستقبل وسوق العمل.