وفاة مفاجئة وهادئة لمقاتل UFC البرازيلي

خبرني - توفي مقاتل الفنون القتالية المختلطة البرازيلي آلان ناسيمنتو عن عمر 34 عاما، بعد العثور عليه ميتا أثناء نومه، وفقا لما أعلنته منظمة UFC.

وأوضحت المنظمة أن ناسيمنتو عثر عليه صباحا دون علامات حياة، مشيرة إلى أن التقديرات الأولية تفيد بأنه تعرض لأزمة قلبية مفاجئة أثناء نومه.

وحاولت الفرق الطبية التي وصلت إلى المكان إنقاذ المقاتل البرازيلي، إلا أن محاولاتها لم تنجح، ليتم إعلان وفاته.

وخاض ناسيمنتو مسيرة مميزة في رياضة الفنون القتالية المختلطة، حيث شارك ضمن فئة وزن الديك، وحقق 22 انتصارا مقابل 7 هزائم في مسيرته الاحترافية.

أما في منافسات UFC، خاض ست نزالات، تمكن خلالها من تحقيق 4 انتصارات مقابل خسارتين، ليترك خلفه سجلا رياضيا حافلا قبل رحيله المفاجئ.