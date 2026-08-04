أقل من ربع الرضع في الأردن يعتمدون على الرضاعة الطبيعية المطلقة

خبرني - يُحيي الأردن والعالم في الأسبوع الأول من شهر آب من كل عام أسبوع الرضاعة الطبيعية، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "الرضاعة الطبيعية من أجل بداية مستدامة في الحياة: تعزيز ما هو ناجح"، ويركز على تتبع التقدم المحرز في زيادة ممارسة الرضاعة الطبيعية، وتحسين تغذية الرضع وصحتهم، والمساهمة في الحد من الفقر على مستوى الأسرة.

وأكد المجلس الأعلى للسكان، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الرضاعة الطبيعية تعد من أفضل الوسائل للوقاية من الأمراض والحد من وفيات الأطفال الرضع، كما تسهم في تحسين صحة الأمهات، لا سيما في الأسر ذات الدخل المتدني التي لا تتيح لها مواردها المالية شراء حليب الرضع الصناعي والذي قد يكون مكلفًا لبعض الأسر، فضلاً عن تجنب تكاليف علاج المشكلات الصحية التي قد يتعرض لها الأطفال الذين لا يعتمدون على حليب أمهاتهم.

وشدد المجلس على أن زيادة معدلات الرضاعة الطبيعية ومدتها ينبغي أن تكون من أولويات السياسات الصحية والاجتماعية في كل مجتمع.

وأظهرت نتائج أحدث مسح للسكان والصحة الأسرية في الأردن أن 24 بالمئة فقط من الأطفال دون سن 6 أشهر يعتمدون على الرضاعة الطبيعية المطلقة، وأن 34 بالمئة فقط من المواليد بدأ إرضاعهم خلال الساعة الأولى بعد الولادة.

كما بين المسح أن نحو نصف المواليد تلقوا أول استحمام لهم قبل مضي 6 ساعات على الولادة، وهي ممارسات لا تعزز بدء المولود في الرضاعة حالاً بعد ولادته.

وأشار المسح كذلك إلى أن 20 بالمئة من المواليد تم فصلهم عن أمهاتهم مباشرة بعد الولادة في مستشفيات القطاع العام، بينما تم فصل 69 بالمئة في مستشفيات القطاع الخاص، لافتاً إلى أن هذه الممارسة في المرافق الصحية تمثل أحد أهم المعيقات أمام زيادة اعتماد المواليد على حليب أمهاتهم، في حين أن إبقاء المولود ملامساً لجسد أمه مباشرة بعد الولادة يضمن بدء تغذيته بحليب أمه.

وأكد المجلس الأعلى للسكان مجموعة التوصيات والمبادئ العالمية التي تدعو الدول ومقدمي خدمات رعاية الأمومة إلى حماية الرضاعة الطبيعية وتعزيزها ودعمها من خلال تطبيق التوصيات العشرة ذات الصلة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" عام 1989، والمؤكدة في إعلان إنوسنتي بمدينة فلورنسا الإيطالية في آب 1990، ثم في مبادرة المستشفيات الصديقة للمواليد عام 1991.

وتشمل أبرز هذه التوصيات الالتزام الكامل بالمدونة الدولية التي تحظر الترويج لتسويق بدائل حليب الأم، وتسهيل التلامس المباشر "جلداً لجلد" بين الأم ووليدها فوراً عند الولادة ومساعدة الأمهات على بدء الرضاعة خلال الساعة الأولى وإبقاء المولود مع أمه وعدم فصله عنها، واعتماد سياسة مكتوبة للرضاعة الطبيعية وإبلاغها للموظفين والآباء.

وتتضمن التوصيات كذلك إنشاء نظم مستمرة لمراقبة المرافق الصحية والصيدليات، بهدف حظر توزيع عينات مجانية من حليب الرضع الصناعي على الأمهات، وضمان امتلاك العاملين في القطاع الصحي المعرفة والمهارات الكافية لدعم الرضاعة الطبيعية، ومناقشة أهمية الرضاعة الطبيعية مع الحوامل وأسرهن وتوعيتهم بشأنها، وتدريب الأمهات على كيفية الإرضاع والحفاظ على إدرار الحليب، وعدم إعطاء الرضع أي طعام أو شراب غير حليب الأم إلا لدواعٍ طبية وبعد استشارة الطبيب.

كما تشمل التوصيات السماح للأمهات والرضع بالبقاء معًا في الغرفة نفسها على مدار 24 ساعة يوميًا، وتوجيه الأمهات وتشجيعهن على إرضاع أطفالهن عند الطلب والاستجابة لإشارات الجوع لديهم، فضلًا عن توعية الأمهات بمخاطر استخدام زجاجات الرضاعة واللهايات والمصاصات والحليب الصناعي.