عمّان الأهلية أول جامعة أردنية تحصل على شهادة ISO 22000 لنظام إدارة سلامة الغذاء

خبرني - في إنجاز نوعي جديد يعكس ريادتها في تطبيق معايير الجودة والاعتماد الدولي، حصلت كلية إدارة الضيافة والسياحة في جامعة عمّان الأهلية على شهادة ISO 22000 لنظام إدارة سلامة الغذاء (Food Safety Management System)، لتكون بذلك أول جامعة أردنية تنال هذا الاعتماد الدولي في مجال إدارة سلامة الغذاء، وهو الأمرالذي يأتي تأكيدا على التزام الجامعة بتطبيق أعلى معايير الجودة والاعتماد الدولي في شتى المجالات.

وقد تسلّم شهادة الاعتماد القائم بأعمال رئيس جامعة عمّان الأهلية الأستاذ الدكتور أحمد حمدان ، مشيداً بالكلية وبعمادتها والمشرفين عليها وبكوادرها وطلبتها .

ويؤكد هذا الاعتماد التزام الكلية بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة سلامة الغذاء، من خلال ضمان سلامة جميع العمليات المرتبطة باستلام المواد الغذائية وتخزينها وإعدادها وتجهيزها وتقديمها داخل المطابخ والمختبرات والمرافق التدريبية، بما ينسجم مع متطلبات المواصفة الدولية ويعزز ثقافة الوقاية من المخاطر والتحسين المستمر.

كما يسهم الحصول على هذه الشهادة في الارتقاء بالبيئة التعليمية والتدريبية التي توفرها الكلية، من خلال إكساب الطلبة خبرات عملية متقدمة تتوافق مع المعايير الدولية ومتطلبات قطاعي الضيافة والصناعات الغذائية، الأمر الذي يعزز جاهزيتهم لسوق العمل، ويرفع من كفاءتهم في تطبيق أنظمة إدارة سلامة الغذاء باحترافية.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرةً لجهود إدارة الجامعة وكلية إدارة الضيافة والسياحة، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، والكوادر الفنية، والطلبة، في ترسيخ ثقافة الجودة والتميز والابتكار، وتعزيز مكانة جامعة عمّان الأهلية بوصفها مؤسسة أكاديمية رائدة في التعليم التطبيقي، وحاضنة للكفاءات المؤهلة وفق أعلى المعايير الدولية، بما ينسجم مع رؤيتها في التميز الأكاديمي وخدمة المجتمع.