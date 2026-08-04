كلية الصيدلة في (عمان العربية) تنظم محاضرة لطلبة الدراسات العليا حول المتطلبات التنظيمية لتسجيل مستحضرات التجميل في الأردن

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز جودة برامجها الأكاديمية وربط مخرجاتها التعليمية بالخبرات المهنية ومتطلبات سوق العمل، نظّمت كلية الصيدلة محاضرة علمية متخصصة بعنوان: المتطلبات التنظيمية لتسجيل مستحضرات التجميل في الأردن، (Regulatory Requirements for Registration of Cosmetics and Cosmeceutical Products in Jordan) لطلبة ماجستير اليقظة الدوائية والشؤون التنظيمية ضمن مساق "موضوعات خاصة في اليقظة الدوائية والشؤون التنظيمية"، بإشراف الأستاذ الدكتورة رنا أبوحويج عميد كلية الصيدلة، حيث قدّمت المحاضرة الدكتورة حنان قصاد الخبيرة الصيدلانية المتخصصة والمستشارة في عدد من المجالات الصيدلانية والتنظيمية والدوائية، والعضو السابق في اللجان المركزية للصيدلة والعلاجات في وزارة الصحة، واللجان الفنية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ولجان المستحضرات التجميلية.

وتناولت الدكتورة قصاد خلال المحاضرة المتطلبات التنظيمية الخاصة بتسجيل مستحضرات التجميل والمستحضرات التجميلية العلاجية في الأردن، بما يشمل الإطار التشريعي والتنظيمي وتصنيف المنتجات والوثائق الفنية المطلوبة، وإجراءات التقييم المتعلقة بالجودة والسلامة والفعالية وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء، كما بيّنت الجوانب التطبيقية في الممارسة التنظيمية، والتحديات المرتبطة بإعداد ملفات التسجيل ومراجعتها، إضافةً إلى استعراض الخبرات العملية والحالات الواقعية التي تسهم في تعزيز فهم الطلبة لآليات العمل التنظيمي وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق المهني.

وشهدت المحاضرة تفاعلًا علميًا مميزًا من الطلبة من خلال نقاشات متخصصة وأسئلة معمقة عكست اهتمامهم بمجالات اليقظة الدوائية والشؤون التنظيمية ومستحضرات التجميل، وأسهمت في تعزيز مهاراتهم المهنية ورفع جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل بكفاءة واقتدار، وأعربت الدكتورة أبوحويج عن تقديرها للدكتورة قصاد على مشاركتها العلمية القيّمة ونقل خبراتها العملية للطلبة، مؤكدةً على أهمية تعزيز التعاون مع الخبراء والمختصين من المؤسسات الوطنية، لما لذلك من دور في إثراء العملية التعليمية، وتزويد الطلبة بالمعارف والمهارات التطبيقية الحديثة التي تواكب احتياجات القطاع الدوائي.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن استراتيجية كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية الهادفة إلى استضافة الكفاءات والخبرات الوطنية المتميزة، وتطوير محتوى المساقات المتقدمة بما يواكب التطورات العالمية في مجالات الصناعات الدوائية، والرقابة الصحية، والشؤون التنظيمية، مما يسهم في إعداد كوادر صيدلانية مؤهلة تمتلك المعرفة التخصصية والقدرات المهنية اللازمة للتميز في مجالات اليقظة الدوائية والشؤون التنظيمية.