البكار : اقسم بالله ان تناقل المعلومات المضللة يسيىء للدولة الأردنية وارجوكم لا تعطوا الامور اكبر من حجمها 

خبرني - اقسم وزير العمل المستقيل خالد البكار بالله العظيم ان تناقل المعلومات المضللة يسيء للدولة الأردنية وذلك في معرض رده على سؤال للإعلامي محمد الحباشنة في مقابلة عبر وسائل التواصل مساء امس الاثنين .

وقال البكار : تريثوا لتسمعوا الحقائق ولا اقبل لابني ان يكون منخرطا بعطاء فيه شبهة مال عام وارجوكم ما نعطي الامور اكبر من حجمها خبرني والقضية ليست استغلال نفوذ ووالله العظيم كلما تناقلنا معلومات حول هذا السياق نحن نسيء لدولتنا وأنفسنا .

وفي معرض رده على اتهامات الشاب يزن شريك ابنه في شركة النظافة قال البكار : يزن اجاني قبل ٥ سنوات بوضع مزري، واصبح بيني وبينه محادثات كثيرة وكان من المؤيدين لي انتخابيا وهو من عشيرة محترمة خبرني وساعدته بكفالة عطاء ثم ابلغني ابني انه ينوي الاستغناء عن يزن بسبب خلل مالي وبعدها بدأ يزن بابتزازي والضغط علي .

وتابع البكار : يزن طلب مني مليون دينار ثم نصف مليون ثم ربع مليون ولن أستجيب للضغط والقضاء هو الفيصل بيننا .

وفيما يخص التسجيل الصوتي المنسوب له قال البكار : لا استطيع الحسم بخصوص صحة التسجيل والمفردات المستخدمة في التسجيل الصوتي ليست من لغتي خبرني وللأمانة لا استطيع ان احكم ان الفيديو مفبرك او لا .

وبخصوص تعيين نائبة في شركة يزن ونجل البكار قال الوزير المستقبل : لا اعرف من يشتغل بشركة يزن وابني ..ونائب سابق ساعده بصفته محامي واؤكد عدم عمل نائبة سابقة في الشركة.

وقال البكار عضو حزب مبادرة : طول عمري سند للناس ولست حديثا على المواقع في السلطات الدستورية وأدرك حدودي ولا اسمح لنفسي بتحقيق منافع شخصية او ايذاء الغير .

