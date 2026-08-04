جامعة عمان العربية تشارك في مسابقة كأس الأردن للمبرمجين المستجدين  (JFCC 2026)

خبرني - انطلاقًا من رسالة جامعة عمان العربية في دعم التميز الأكاديمي وتشجيع طلبتها على الإبداع والابتكار، شاركت كلية تكنولوجيا المعلومات في النسخة الأولى من مسابقة كأس الأردن للمبرمجين المستجدين (JFCC 2026)، والتي استضافتها كلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات في الجامعة الأردنية، بمشاركة نخبة من الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة.

وتهدف المسابقة إلى تنمية مهارات طلبة السنة الأولى في البرمجة التنافسية، وتعزيز قدراتهم في حل المشكلات وتصميم الخوارزميات، بما يسهم في إعداد جيل من المبرمجين القادرين على المنافسة والإبداع، حيث شاركت (5) فرق طلابية من كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عمان العربية، ضمت (15) طالبًا وطالبة هم: آية مزق، ورنيم العالم، ونور الحمد، ورؤى زيادة، وخزيمة بدر، ورنيم الأعرج، وسماح الغنيمات، وفرح عبدالله، وسلوى إبراهيم، ولين قدورة، ونورسين أبو عياش، وراما صلاح، وآلاء أمرير، وبشرى الجبر، وبشرى اليوسف، حيث خاض الطلبة منافسات برمجية مكثفة ركزت على تحليل المشكلات، وتصميم الحلول الخوارزمية، والعمل بروح الفريق، ضمن بيئة تنافسية أسهمت في صقل مهاراتهم التقنية، وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيقات العملية، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل، حيث أشرف على الطلبة الأستاذة رندة الوادي عضو هيئة التدريس في كلية تكنولوجيا المعلومات التي تابعت استعدادات الطلبة وقدمت لهم الدعم والتوجيه طول فترة المنافسات، مما أسهم في تعزيز جاهزيتهم وخوض هذه التجربة البرمجية بروح الفريق الواحد.

وبهذه المناسبة أكد الدكتور رامي سحويل عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عمان العربية على أن مشاركة الجامعة في هذه المسابقة تعكس اهتمام الكلية برعاية المواهب الطلابية، وتوفير الفرص التي تسهم في تطوير مهاراتهم التقنية والابتكارية، بما ينسجم مع رؤية الكلية في إعداد خريجين يمتلكون المهارات اللازمة للنجاح والتميز في سوق العمل.

بدوره أكد الدكتور فراس أبو العدس رئيس قسم علم الحاسوب في كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عمان العربية بأن مشاركة طلبة الجامعة في مثل هذه المسابقات تمثل فرصة مهمة لتطبيق المعارف الأكاديمية في بيئة تنافسية حقيقية، وتنمية مهارات التفكير المنطقي، وتحليل المشكلات، وبناء الحلول البرمجية الفعّالة، مشيرًا إلى أن دعم مشاركة الطلبة في المسابقات الوطنية يأتي ضمن توجه القسم لتعزيز الجانب التطبيقي في التعليم، وتشجيع الطلبة على تطوير قدراتهم البرمجية بما يواكب احتياجات سوق العمل.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص جامعة عمان العربية على تأكيد حضورها بفاعلية في المسابقات والمحافل الأكاديمية الوطنية، وإتاحة الفرصة لطلبتها لتطبيق معارفهم الأكاديمية في بيئات تنافسية، واكتساب الخبرات العملية، وتنمية مهاراتهم في البرمجة التنافسية والعمل الجماعي والابتكار، وتفخر الجامعة بطلبتها الذين مثّلوا الجامعة خير تمثيل، مؤكدةً استمرارها في دعم مشاركتهم في المسابقات والفعاليات العلمية والتقنية التي تسهم في صقل قدراتهم، وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل، وإعداد كفاءات تقنية قادرة على المنافسة والتميز على المستويين المحلي والدولي.