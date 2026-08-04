جامعة عمان العربية تعزز شراكاتها الوطنية بدعم مشاريع الطلبة خلال زيارة علمية إلى المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB)

خبرني - انطلاقاً من رؤية جامعة عمان العربية في تعزيز الشراكات الوطنية، وربط مخرجات التعليم العالي بالبحث العلمي والابتكار، وتنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور أنور العساف عميد كلية الهندسة، نظّمت كلية الهندسة زيارة علمية إلى المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB)، وبحضور عدد من المهندسين المختصين في المركز، ممثلة بالمهندس إياد علاونة، والمهندس عمر العتوم، والمهندس صالح عليان، والمهندس معتز العطية، وبمشاركة فريقان من طلبة تخصصي الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات والأمن السيبراني، بإشراف الدكتور بلال خاطر عضو هيئة التدريس في كلية تكنولوجيا المعلومات، حيث قام الطلبة بعرض مشاريع تخرجهم أمام نخبة من المهندسين والخبراء في المركز، ومناقشة الجوانب الفنية والتطبيقية للمشاريع، إلى جانب بحث سبل تطويرها وتحويلها إلى حلول ومشاريع تطبيقية ذات أثر عملي يخدم القطاعات المختلفة.

وخلال الزيارة استعرض فريق تخصص الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، الذي ضم كل من الطلبة: جنى هنوش، ولمى إحسان، وأحمد نبراس، مشروعه بعنوان "Breacher-7 Hover Drone Landmine Detector Robot"، الذي يهدف إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة في تطوير حلول تقنية مبتكرة للكشف عن الألغام، مما يسهم في تعزيز مجالات السلامة والأمن، كما قدّم فريق تخصص الأمن السيبراني، الذي ضم كل من الطلبة: محمد العجارمة، وعامر غيث، مشروعاً متخصصاً في مجال أمن الأنظمة المسيّرة والطائرات بدون طيار، تناول خلاله أبرز النتائج البحثية وآليات تعزيز الحماية السيبرانية لهذه الأنظمة ومواجهة التحديات الأمنية المرتبطة بها، وشهدت الزيارة عقد عددا من اللقاءات والاجتماعات الفنية بين الطلبة ومهندسي المركز، جرى خلالها مناقشة الجوانب التقنية للمشاريع، واستعراض التحديات المرتبطة بتطويرها وتطبيقها على أرض الواقع، إلى جانب بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات والدعم الفني، بما يسهم في تطوير المشاريع ورفع مستوى جاهزيتها للتحول إلى حلول تطبيقية مبتكرة ذات أثر عملي.

وتضمنت الزيارة جولة ميدانية داخل مرافق المركز، اطلع خلالها الطلبة على خطوط تصنيع الطائرات المسيّرة، وآليات تطوير الأنظمة الهندسية والإلكترونية، والنماذج الأولية للمركبات والأنظمة المتقدمة، إلى جانب التعرف على بيئة العمل الهندسية ومنهجيات البحث والتطوير المعتمدة في المركز، وأشاد المختصون في المركز بالمستوى العلمي للمشروعات المقدمة، مؤكدين قيمتها البحثية وإمكاناتها التطبيقية، حيث أبدى المركز استعداده لتقديم الدعم الفني لفريق الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك توفير جسم مطبوع (Chassis) للطائرة المسيرة، إضافة إلى التوصية بتطوير بيئة محاكاة تعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي، وإمكانية المشاركة في معرض SOFEX بعد استكمال مراحل التطوير، وفيما يتعلق بمشروع الأمن السيبراني، أكد خبراء المركز أهمية إجراء اختبارات عملية إلى جانب بيئات المحاكاة، وتم الاتفاق على التنسيق مع فريق الحماية والدرع السيبراني في المركز لعقد اجتماعات تخصصية تسهم في تطوير المشروع وتعزيز مخرجاته، كما استعرض المركز عدداً من فرص التعاون المستقبلية مع طلبة الجامعة، شملت دعم المشاريع البحثية والابتكارية، وتقديم الاستشارات الفنية والهندسية، وإتاحة فرص التدريب العملي، والاستفادة من برامج Innovation Hub، إلى جانب المشاركة في معسكرات الأمن السيبراني والفعاليات والمعارض التقنية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص جامعة عمان العربية على توفير بيئة تعليمية تطبيقية متكاملة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية الرائدة، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف القادرة على مواكبة التطورات التقنية، وتعزيز دورهم في خدمة مسيرة التنمية والابتكار في المملكة.