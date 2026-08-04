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  • الأردن يؤكد تأييده لبيان مصر وقطر وتركيا الذي يدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة

الأردن يؤكد تأييده لبيان مصر وقطر وتركيا الذي يدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة

  • 04 أغسطس 2026
  • 10:36
الأردن يؤكد تأييده لبيان مصر وقطر وتركيا الذي يدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة

 أكد الأردن اليوم تأييده لبيان جمهورية مصر العربية الشقيقة ودولة قطر الشقيقة والجمهورية التركية الشقيقة بصفتهم الوسطاء في جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وتثبيت الاستقرار، والذي أعربت فيه عن إدانة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان، إدانة الأردن هذه الانتهاكات التي تشمل استهداف المنشآت الصحية، وقتل الأبرياء المدنيين والأطفال والنساء.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي، إن هذه الانتهاكات تمثل خرقا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد ضرورة وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع دون عوائق.

كما أكد ضرورة ضمان الحماية الكاملة للمدنيين والمنشآت الطبية والعاملين في المجال الإنساني.

وأضاف المجالي إن على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته للضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وبما يضمن تنفيذ جميع بنود خطة الرئيس الأميركي حول غزة، ويحول دون تقويض الجهود الرامية لتثبيت الاستقرار في غزة وتحقيق تهدئة شاملة وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

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