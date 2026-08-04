وفاة شرطية في نيويورك بعد عملية تجميل بالثدي

خبرني - توفيت الشرطية في شرطة نيويورك (NYPD) ريبيكا دي باولا (31 عاماً) إثر مضاعفات أعقبت عملية إزالة غرسات الثدي خضعت لها في جمهورية الدومينيكان، فيما طالبت عائلتها السلطات بفتح تحقيق في احتمال وقوع خطأ أو إهمال طبي.

وبحسب أفراد من عائلتها، أصيبت دي باولا بعدوى بكتيرية عقب العملية التي أُجريت في إحدى العيادات بالعاصمة سانتو دومينغو، قبل أن تتوفى فجر الأحد، بعد أقل من عامين على انضمامها إلى شرطة نيويورك.

وقالت والدتها إنها سارعت إلى المركز الطبي بعدما أُبلغت بتدهور حالة ابنتها، لكنها وصلت لتجد أنها فارقت الحياة.

وكانت دي باولا قد حصلت في مارس/آذار الماضي على لقب "شرطية الشهر" في مركز الشرطة الـ46 بمنطقة برونكس، تقديراً لـ"أدائها المتميز وخدمتها للمجتمع"، كما كانت أماً لثلاثة أطفال، وشاركت مع زوجها في نشاطات دينية وخدمية.

ونعى رئيس جمعية الإحسان الشرطية في نيويورك، باتريك هندري، الشرطية الراحلة، قائلاً إن وفاتها تمثل خسارة كبيرة، داعياً إلى الوقوف إلى جانب عائلتها وزملائها في هذه المرحلة.

وطالبت عائلة دي باولا السلطات في جمهورية الدومينيكان بالتحقيق في ملابسات الوفاة، وما إذا كانت ناجمة عن خطأ طبي أو إهمال خلال العملية.

وتشير الجمعية الأميركية لجراحي التجميل إلى أن عمليات إزالة غرسات الثدي قد تنطوي على مخاطر، من بينها العدوى، وتجمع السوائل، والجلطات، ومضاعفات القلب والرئتين.

وبحسب بيانات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، سُجلت 93 حالة وفاة لمواطنين أميركيين مرتبطة بعمليات تجميل في جمهورية الدومينيكان بين عامي 2009 و2022. كما شهد أكتوبر/تشرين الأول 2025 وفاة محققة في شرطة نيويورك بعد خضوعها لعملية تجميل في كولومبيا.